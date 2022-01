Cát Tiên: 100% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự

Theo UBND huyện Cát Tiên, đến nay, toàn huyện đã có 35 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả; 59/59 thôn, buôn, tổ dân phố; 6/6 doanh nghiệp và 100% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự".

Bên cạnh đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện năm qua được triển khai đồng bộ, gắn chặt với các phong trào thi đua khác như phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, mô hình "Tổ liên hộ tự quản về an ninh trật tự" tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Theo đó, trong năm 2021, quần chúng Nhân dân trong huyện cũng đã cung cấp cho lực lượng chức năng 32 tin báo tố giác về các hành vi vi phạm pháp luật. Từ tin báo tiếp nhận, Công an huyện Cát Tiên đã ra quyết định xử lý hành chính 6 vụ với 15 đối tượng vi phạm.

HOÀNG SA