Cát Tiên tạo đà phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2021, trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với tinh thần chủ động, vượt khó, phát huy nội lực, toàn huyện Cát Tiên đã hoàn thành 12/14 chỉ tiêu đề ra; nhiều lĩnh vực sản xuất có bước tăng trưởng khá, qua đó tạo đà cho nền kinh tế địa phương tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Thu hoạch lúa chất lượng cao tại cánh đồng xã Gia Viễn.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2021, UBND huyện Cát Tiên đã kịp thời quán triệt tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện và ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách của huyện trong năm 2021. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch, làm cơ sở để triển khai thực hiện trên từng lĩnh vực cụ thể.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên cho biết: Trong sản xuất nông nghiệp, huyện Cát Tiên tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai thực hiện chương trình trọng tâm phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng hàng hóa gắn với ứng dụng công nghệ cao nhằm giảm diện tích thu nhập dưới 50 triệu đồng/ha và tăng diện tích thu nhập trên 100 triệu đồng/ha. Trong năm 2021, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện thực hiện được trên 19.550 ha; trong đó, diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao là gần 5.200 ha, chiếm 26,55% tổng diện tích gieo trồng; tổng sản lượng lương thực đạt hơn 62 nghìn tấn, vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp thâm canh cây điều bền vững. Mở rộng sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ gắn với truy xuất nguồn gốc, mở rộng liên kết sản xuất. Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp duy trì và phát triển nhãn hiệu “Lúa - Gạo Cát Tiên”. Khuyến khích tổ chức sản xuất, chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, thân thiện với môi trường gắn với quản lý tốt công tác giết mổ gia súc và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngành Giáo dục huyện Cát Tiên vừa triển khai nhiệm vụ dạy và học, vừa tích cực thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mặt khác, huyện Cát Tiên đã tiếp tục huy động, lồng ghép tốt các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, đáp ứng nhu cầu phát triển và phục vụ sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân như: công trình hồ chứa nước Đạ Sị, đường vành đai ven sông Đồng Nai, tập trung phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng... Kết quả, năm 2021, toàn huyện Cát Tiên đã cứng hóa được gần 16 km đường giao thông nông thôn, nâng tỷ lệ cứng hóa đạt gần 92%; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 16 hạng mục công trình thủy lợi, kiên cố hóa được 2,7 km kênh mương nội đồng.

Bên cạnh đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021 ước đạt 42.424 triệu đồng, đạt 128,56% kế hoạch tỉnh, 119,84% kế hoạch HĐND huyện, tăng 6,58% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2021 ước thực hiện 542.372 triệu đồng, đạt 135,84% kế hoạch tỉnh, 135,03% kế hoạch huyện, bằng 100,93% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 486.016 triệu đồng, đạt 121,73% kế hoạch tỉnh, 121% kế hoạch huyện, bằng 94,16% so cùng kỳ.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, ổn định đời sống Nhân dân, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Cát Tiên cũng luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”. Qua đó, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân, gắn với khôi phục phát triển kinh tế, ổn định sản xuất.

Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt kết quả thiết thực. Năm 2021 huyện Cát Tiên có hơn 95% gia đình văn hóa; 100% thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa; 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 10 khu dân cư được công nhận “Khu dân cư tiêu biểu” và có 3 khu dân cư được công nhận là “Khu dân cư kiểu mẫu”; đồng thời duy trì 14 khu dân cư tiêu biểu. Kết thúc năm 2021, huyện Cát Tiên đã duy trì 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; duy trì và nâng cao 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và đang chuẩn bị các điều kiện đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn năm 2020.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, trong điều kiện dự báo còn gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, năm 2022, huyện Cát Tiên đặt quyết tâm vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, vừa hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm tới. Theo đó, huyện Cát Tiên xác định thực hiện nghiêm phương châm “thích ứng an toàn với dịch bệnh”; “lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện” và thông điệp “5K + vắc xin”, với mục tiêu nhanh chóng khôi phục phát triển sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Cùng với đó, huyện Cát Tiên tiếp tục thực hiện chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư phát triển...

HOÀNG SA