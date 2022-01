Chợ hoa tết Đức Trọng vắng khách

LĐ online) - Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là bước sang năm mới, tuy nhiên, đối ngược với cảnh mua - bán hoa lay ơn tấp nập để đóng xe lạnh đi các tỉnh miền Bắc dọc Quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp An và Hiệp Thạnh - là 2 địa phương trồng nhiều hoa lay ơn nhất của huyện Đức Trọng, không khí mua bán tại chợ hoa tết dọc đường Lê Hồng Phong, huyện Đức Trọng, lại khá đìu hiu, vắng vẻ.

Lượng cây cảnh tết được bày bán ít hơn và sức mua cũng không nhiều như mọi năm.

Chị Nguyễn Thị Minh - chủ vựa hoa mai cho biết: “Tôi bắt đầu bán tại đây từ ngày 19 âm lịch, hôm nay đã là 22 âm lịch rồi mà vẫn chưa bán được chậu mai nào, tình hình này không biết từ nay đến sát tết có khá khẩm hơn không!”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, năm nay, lượng cây kiểng được bày bán tại đường hoa Lê Hồng Phong cũng giảm nhiều so với mọi năm, các loại hoa phổ biến được bày bán tại đây có thể kể đến như: Hoa giấy ghép nhiều màu, hoa mai, hoa đào, hoa cúc chậu, hoa ngũ sắc.

Các chủ vựa hoa tại đây cho biết thêm: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nguồn cung khan hiếm hơn so với năm trước. Đối với hoa Mai tại Bình Định do bị ngập nước và thời tiết nắng nóng nên bông nở sớm, hàng không nhiều, từ đó giá tăng khá cao. Cụ thể: Mai thế Bình Định giá từ 2 - 10 triệu đồng/chậu; mai vàng Bến Tre từ 4 - 15 triệu đồng/chậu; đào có giá từ 800 ngàn đồng - 2 triệu đồng, riêng Đào Nhật Tân thế đẹp, cao 2 - 2,5m được bán 10 đến 30 triệu đồng; Hoa giấy dao động từ 200 ngàn đồng đến 5 triệu đồng tuỳ loại, tuỳ cây lớn nhỏ; cúc kim cương chậu 400 - 500 ngàn đồng; cúc nút áo 200 - 350 ngàn đồng; cúc vạn thọ giá 50 - 100 ngàn đồng/cặp…

Chú Hoàng Văn Tùng - vừa ngắm nghía, chọn mai, vừa cho biết: “Hầu như năm nào tôi cũng phải dạo chợ hoa tết, rồi kiếm cho mình một cây cảnh về chưng, năm thì tôi mua mai, năm tôi mua đào... Năm nay, mặc dù dịch bệnh Covid-19 nhưng tôi cũng đang có ý định mua cho mình một cây mai vàng. 2 hôm nay tôi đã dạo rồi nhưng chưa chọn được cây nào ưng ý. Nhưng kiểu gì thì từ nay đến tết cũng phải mua được một cây mang về. Hy vọng vài hôm nữa cận tết, khách mua hoa sẽ đông hơn, chứ mấy bữa nay tôi đi thì thấy cũng chưa có nhiều người đi chọn mua hoa tết”.

