Đam Rông: Thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo

Thực hiện tốt công tác tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội là một trong những hướng đi được huyện Đam Rông tập trung thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện ủy Đam Rông chúc mừng Giáng sinh năm 2021 tại Giáo xứ Đạ Tông

Đam Rông hiện có 4 tôn giáo chính đang hoạt động trên địa bàn gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Cao đài với gần 42 ngàn tín đồ, chiếm hơn 72% dân số; có 19 chức sắc, 123 chức việc và 6 cơ sở thờ tự.

Theo đánh giá của lãnh đạo huyện Đam Rông, trong suốt những năm qua, các tổ chức tôn giáo luôn đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động các tín đồ tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, trong năm 2021, các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo đã gương mẫu tham gia đầy đủ, trách nhiệm, thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Đối với sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này, huyện Đam Rông đã tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu 212 chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Đã có 110 chức sắc, tín đồ các tôn giáo trúng cử đại biểu HĐND các cấp với tỷ lệ số phiếu cao.

Cũng trong năm này, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Đam Rông đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tiến hành lập danh sách và tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 cho 100% chức sắc, chức việc trên địa bàn. Các tổ chức tôn giáo đã thực hiện nghiêm quy định về phòng dịch, không tổ chức sinh hoạt tập trung đông người. Các lễ lớn của các tôn giáo như lễ Phục sinh, lễ Vu lan, Đại lễ Phật đản, kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam... đều diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Và các tổ chức tôn giáo là bộ phận đặc biệt quan trọng trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Cụ thể, trong thời điểm dịch bệnh diễn ra căng thẳng, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện Đam Rông đã quyên góp, hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, các khu cách ly tập trung, hỗ trợ người lao động nghèo bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Các chức sắc tôn giáo đã trực tiếp vận động tín đồ tôn giáo tích cực tham gia trực tại các chốt tự quản “Bảo vệ vùng xanh” ở địa phương, ủng hộ “Quỹ phòng, chống COVID-19” của huyện gần 400 triệu đồng. Trong đó, có một số tổ chức tiêu biểu như Chi hội Tin lành Thôn 5, xã Rô Men, Ban Đoàn kết Công giáo huyện...

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được huyện Đam Rông chú trọng, nhằm tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước và đảm bảo phòng, chống dịch bệnh CCOVID-19. Địa phương cũng đã làm tốt việc tranh thủ các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo để qua đó tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương. Công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương luôn nhận được sự đồng thuận của chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo.

Bên cạnh đó, huyện Đam Rông còn quan tâm xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán trong các tôn giáo. Chú trọng phát triển đảng viên trong các tôn giáo. Năm 2021, đã kết nạp được 22 đảng viên tôn giáo. Công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo được huyện Đam Rông nói chung và 8/8 xã đặc biệt quan tâm. Nhân dịp lễ trọng của các tôn giáo, cấp ủy, chính quyền địa phương đều tổ chức đoàn thăm hỏi, chúc mừng, tạo sự gần gũi và mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền địa phương và các tổ chức tôn giáo...

Ngoài ra, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban An toàn giao thông huyện và các phòng Y tế, Giáo dục, Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cũng đã ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức tôn giáo nhằm thực hiện có hiệu quả như: Tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông; phát huy vai trò các tôn giáo trong việc tham gia xã hội hóa giáo dục mầm non, y tế, dạy nghề và trợ giúp xã hội trên điạ bàn huyện...

Huyện Đam Rông xác định, các tôn giáo là bộ phận đặc biệt quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương. Bởi vậy công tác tôn giáo luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được địa phương tập trung thực hiện. Sự tham gia tích cực của các tôn giáo sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; đồng thời, thực hiện thành công Nghị quyết số 07 ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển huyện Đam Rông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

NGỌC NGÀ