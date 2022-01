Dưa hấu tăng giá cao kỷ lục trong dịp Tết

(LĐ online) - Theo chia sẻ của người tiêu dùng và cả các vựa bán dưa hấu trên địa bàn TP Bảo Lộc, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dưa hấu là mặt hàng trái cây khan hiếm. Trong khi đó, nhu cầu mua dưa hấu chưng Tết của người dân không hề sụt giảm so với những năm trước khiến giá loại trái cây này tăng cao kỷ lục đạt mức từ 18 – 26 ngàn đồng/kg.

Toàn huyện Đạ Tẻh chỉ có hơn 40ha dưa hấu trồng bán tết, với giá bán tại vườn từ 10 – 12 ngàn đồng/kg

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp 2 vùng sản xuất dưa hấu là Đạ Tẻh và Cát Tiên, năm nay, do dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nên người dân địa phương đã dự báo nhu cầu thị trường và hạn chế trồng dưa hấu bán tết. Ông Phạm Xuân Tiện – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Tẻh, cho biết: Nếu như vụ dưa hấu Tết Tân Sửu 2021 trên địa bàn huyện có hơn 150ha dưa hấu thì vụ dưa hấu Tết Nguyên đán năm nay chỉ đạt hơn 40ha. Diện tích dưa hấu giảm hơn 2/3, là nguyên nhân khiến giá dưa hấu tết năm nay tăng cao. Năm ngoái giá dưa hậu vụ tết chỉ đạt từ 4 – 6 ngàn đồng/kg, thế nhưng năm nay giá tăng cao kỷ lục và được bà con bán tại vườn dao động từ 10 – 12 ngàn đồng/kg. Do mặt hàng này khan hiếm nên đến ngày 29/1 (tức ngày 27 tháng Chạp), hơn 40 ha dưa hấu của người dân địa phương đã bán sạch. So với những năm trước, năm nay giá dưa hấu tặng cao gấp nhiều lần nên người trồng dưa rất vui mừng, phấn khởi.

Tương tự, vụ dưa tết năm nay người dân huyện Cát Tiên chỉ trồng gần 10ha, giảm hơn 50ha so với cùng kỳ năm 2021.

Ghi nhận vào ngày 30/1 (28 tháng Chạp) tại TP Bảo Lộc, các cửa hàng bán trái cây và sạp mặt hàng dưa hấu gần như đã bán sạch trong tình trạng cháy hàng. Theo đó, dưa hấu có giá bán dao động từ 18 – 20 ngàn đồng/kg. Riêng loại dưa hấu tròn dùng để khắc chưng tết có giá bán từ 24 – 26 ngàn đồn/kg. Tính cả công khắc hình, tạc tượng, mỗi trái dưa hấu chưng tết có giá bán dao động từ 200 – 350 ngàn đồng/trái. Ngoài các hình khắc đặc trưng bằng chữ như “Phúc, Lộc, Thọ” hay “An khang – Thịnh vượng”, năm nay, dưa hấu khắc, vẽ hình linh vật Hổ và phong cảnh cũng được khách hàng ưa chuộng đặt mua chưng tết.

Từ ngày 26 tháng Chạp đến nay, điểm khắc, vẽ dưa hấu chưng tết của anh Hồng Quân tại chợ hoa xuân Quảng trường 28/3 (Phường 2, TP Bảo Lộc) có từ 150 – 200 người đến đặt khắc, vẽ dưa hấu Những trái dưa hấu được khắc, vẽ chưng tết bắt mắt có giá bán từ 200 – 350 ngàn đồng/trái

KHÁNH PHÚC