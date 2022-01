Đức Trọng ra quân tuyên truyền năm an toàn giao thông 2022

(LĐ online) - Ngày 26/1, huyện Đức Trọng tổ chức ra quân diễu hành tuyên truyền năm an toàn giao thông 2022 trên các tuyến đường chính của huyện, với sự tham gia của lực lượng cảnh sát giao thông và đoàn viên, thanh niên.

Lực lượng cảnh sát giao thông và đoàn viên, thanh niên diễu hành tuyên truyền năm an toàn giao thông 2022 trên các tuyến đường chính của huyện.

Theo đó, năm an toàn giao thông 2022 có chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”. Trước mắt, tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, gắn chặt với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả năm an toàn giao thông 2022 với mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; huyện Đức Trọng yêu cầu các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất; xem công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch công tác năm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

N.MINH