(LĐ online) - Ngày 7/1, thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Hội LHPN tỉnh đã đến thăm, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Đà Lạt từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 4 mẹ con chị Hằng từ nguồn đóng góp của đoàn viên công đoàn trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Hội LHPN tỉnh đã phát động đoàn viên công đoàn cơ quan đóng góp hỗ trợ, giúp đỡ cho 4 mẹ con chị Phạm Thị Hằng (phường 8, thành phố Đà Lạt) mỗi tháng 1 triệu đồng và 25 kg gạo; đồng thời, tặng 1 thẻ bảo hiểm y tế cho chị Hằng. Được biết, chồng chị Hằng mất cách đây 4 năm do tai nạn lao động, một mình chị đau ốm bệnh tật làm thuê nuôi 3 con ăn học, cháu lớn nhất học lớp 8, cháu nhỏ nhất học lớp 2.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và trẻ mồ côi do nguyên nhân khác. Các cấp Hội LHPN trong toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các trường hợp trẻ mồ côi, trong đó, Hội LHPN huyện Đơn Dương đã nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

VIỆT HÙNG