Khen thưởng đột xuất người phụ nữ trả lại 150 triệu đồng cho người đánh rơi

(LĐ online) - Ngày 30/1, ông Tống Giang Nam – Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh đã ký quyết định khen thưởng đột xuất cho chị Nguyễn Thị Mỹ Như (ngụ tại Tổ dân phố 4A, thị trấn Đạ Tẻh) là người đã bàn giao số tiền 150 triệu đồng nhặt được để trả lại cho người đánh rơi.

Chị Như (thứ 2, từ trái qua) trao lại số tiền 150 triệu đồng cho chị Phương dưới sự chứng kiến của Công an thị trấn Đạ Tẻh

Theo quyết định khen thưởng, chị Như đã “có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện gương Người tốt việc tốt”.

Trước đó, vào tối 29/1, trên đường đi về nhà ở đường 26/3, chị Như đã phát hiện một túi màu nâu bên trong có 150 triệu đồng. Sau đó, chị Như đã nộp số tiền trên cho Công an thị trấn Đạ Tẻh. Qua công tác rà soát, Công an thị trấn Đạ Tẻh xác định số tiền trên do chị Trần Thị Hồng Phương đánh rơi. Công an thị trấn Đạ Tẻh đã cùng chị Như trao trả 150 triệu đồng cho chị Phương.

Trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh cho chị Nguyễn Thị Mỹ Như

Trong thư cảm ơn của mình, chị Phương chia sẻ: Tôi để quên số tiền trên vỉa hè trước nhà trong thời gian khoảng 1 giờ, khi quay lại thì số tiền đã không còn. Tôi nghĩ chắc mình đã mất số tiền này trong những ngày Tết Nguyên đán đang cận kề. Thế nhưng, với sự nhiệt tình giúp đỡ của lực lượng công an cũng như tấm lòng của chị Như mà tôi đã nhận được lại số tiền này trong niềm vui to lớn của bản thân và gia đình. “Tôi cùng gia đình chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Công an huyện, Công an thị trấn và chị Nguyễn Thị Mỹ Như. Mong rằng sẽ có thêm nhiều người tốt như chị Như để những việc làm tốt đẹp này được lan tỏa trong cộng đồng và xã hội” – chị Phương chia sẻ.

ĐÔNG ANH