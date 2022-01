Những mái ấm thắm nghĩa, đượm tình

Mái nhà bền vững, sạch sẽ, an toàn luôn là niềm mong ước của mọi người. Với những người công nhân, người lao động đang làm việc trong các công xưởng, nhà máy hay trường học, có một mái nhà che chở càng là niềm hi vọng. Và, tổ chức công đoàn đang đồng hành với người lao động, tìm nhiều nguồn lực để hỗ trợ người lao động có được ngôi nhà cho đúng câu “an cư lạc nghiệp”.

Trao Mái ấm công đoàn cho cô giáo Kon Sơ Hải Kiều tại thôn Băng Dung, xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông

Những ngày đầu năm 2022, đúng vào thời gian náo nức đón Tết Nguyên đán, gia đình cô giáo Kon Sơ Hải Kiều, giáo viên trường Mầm non xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông đón nhận một niềm vui mới. Thay cho ngôi nhà tạm bằng gỗ cũ nát là ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ, là tổ ấm mới cho vợ chồng cô và 2 bé con. Gia đình cô Hải Kiều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, vợ là nhà giáo, chồng chưa có công việc ổn định, 2 cháu bé con cô đều bệnh nặng, khó trị. Vì vậy, kinh tế của gia đình vô cùng khó khăn, cả nhà phải ở nhờ trong căn nhà cũ bằng gỗ dột nát, lung lay của cha mẹ. Thông qua Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng đã hỗ trợ 50 triệu đồng để cô có chi phí xây dựng ngôi nhà mới. Ngoài tiền hỗ trợ của doanh nghiệp, gia đình cũng như đồng nghiệp tại Công đoàn cơ sở Trường Mẫu giáo Đạ K’Nàng cũng cho cô mượn thêm kinh phí để hôm nay, gia đình cô có căn nhà khang trang, sạch sẽ. Cô Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Mẫu giáo Đạ K’Nàng cho biết, hoàn cảnh của cô Hải Kiều rất khó khăn, nhà trường, công đoàn và anh chị em đồng nghiệp thường xuyên chia sẻ với cô Kiều. Hôm nay, gia đình cô Hải Kiều có nhà mới, anh chị em ai cũng mừng cho cô vì từ nay, cô không còn lo lắng về nơi ở mỗi khi vào mùa mưa bão.

Cũng trong dịp cuối năm 2021, gia đình hai công nhân Ka Ngân và Ka Thi, đoàn viên công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam (Khu Công nghiệp Lộc Sơn, Bảo Lộc) vô cùng vui mừng khi nhận được nhà mới. Với nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng/căn từ Quỹ Hỗ trợ công nhân viên chức lao động tỉnh Lâm Đồng và nguồn gia đình tiết kiệm được, hai chị Ka Thi và Ka Ngân đều xây dựng được 2 căn nhà vững chắc, mỗi căn trị giá trên 100 triệu đồng. Từ nay, gia đình hai chị không phải sống trong căn nhà tạm, vách nát mái tôn, mỗi khi mưa xuống là nước dột khắp nhà. Các cháu bé có một mái ấm an toàn mỗi khi mưa gió. Số tiền tuy không lớn, mái nhà nhỏ xinh nhưng đầy ắp niềm vui.

Bà Phạm Thị Lệ Dung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, hỗ trợ công nhân, người lao động xây dựng mái ấm là nhiệm vụ được tổ chức công đoàn đặt ra. Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh giao chỉ tiêu cho các công đoàn cấp trên cơ sở, tìm nguồn vận động, tìm mạnh thường quân tài trợ để hỗ trợ đoàn viên công đoàn gặp khó khăn có thêm kinh phí xây dựng nhà mới hoặc sửa chữa nhà cũ. Từ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp cùng nguồn chung tay đóng góp của đoàn viên công đoàn toàn tỉnh với tinh thần nhường cơm sẻ áo, nhiều mái ấm đã được trao tới gia đình đoàn viên.

Liên đoàn Lao động tỉnh tìm mọi nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị để có thêm những mái ấm được dựng lên. Bà Dung chia sẻ: “Tổ chức công đoàn vận động xây dựng Mái ấm công đoàn, điều đầu tiên là phải minh bạch. Tiền của nhà tài trợ được trao tận tay người lao động thụ hưởng, với ngôi nhà được xây dựng đúng thời gian, đúng địa điểm. Chúng tôi cũng luôn bày tỏ sự biết ơn chân thành với các mạnh thường quân, các nhà tài trợ, với từng đoàn viên công đoàn, mong mỏi họ tiếp tục gắn bó với tổ chức công đoàn”. Không phụ lòng mong mỏi, nhiều năm trở lại đây, mỗi năm, hàng chục căn nhà Mái ấm công đoàn đã được trao cho người lao động khó khăn. Riêng năm 2021, dù bị ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, nhưng các tổ chức công đoàn đã đồng hành cùng người lao động, tặng 21 căn nhà Mái ấm công đoàn với trị giá 662 triệu đồng. Mỗi mái ấm đều mang niềm vui cho gia đình người lao động, niềm vui trong đội ngũ đoàn viên công đoàn, niềm vui của những người cán bộ công đoàn đã đồng hành dựng xây mái ấm.

DIỆP QUỲNH