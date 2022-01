Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy ở các chợ dịp tết

(LĐ online) - Ngày 27/1, Phòng cảnh sát Phòng cháu chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra các mặt công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại Chợ Đà Lạt và Trung tâm thương mại Đà Lạt Center trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Lực lượng cảnh sát PCCC kiểm tra công tác PCCC tại Chợ Đà Lạt và Trung tâm thương mại Đà Lạt Center

Hiện nay, Trung tâm thương mại Đà Lạt Center là một trong những khu chợ lớn của tỉnh Lâm Đồng với 700 quầy sạp; trong đó, có khoảng 300 quầy sạp đang kinh doanh. Vào thời điểm cận tết này, lượng người ra vào chợ mua sắm khá đông nên nguy cơ dẫn đến cháy nổ cao. Để Nhân dân và tiểu thương nâng cao hơn nữa ý thức phòng cháy chữa cháy, thì việc tuyên truyền, kiểm tra khả năng hoạt động của các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, đảm bảo các quy định an toàn phòng chống cháy nổ là việc cần làm đối với Ban Quản lý Trung tâm thương mại Đà Lạt Center hiện nay.

Ông Lê Long Vũ - Trưởng phòng Kỹ thuật Trung tâm thương mại Đà Lạt Center cho biết: Phòng cháy chữa cháy là vấn đề quan trọng nên Ban Quản lý chợ mới Đà Lạt rất chú trọng đến vấn đề này. Để chuẩn bị cho công tác sắp tới, ngoài công tác huấn luyện thường xuyên về phòng cháy chữa cháy, Ban Quản lý đã tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy và sửa chữa để đạt yêu cầu. Hàng đêm cho rải dây chữa cháy sẵn để sẵn sàng cho công tác phòng cháy chữa cháy và hệ thống bảo vệ của chúng tôi trực nguyên đêm và đi kiểm tra hệ thống cho đảm bảo an toàn. Về vấn đề thắp nhang của tiểu thương trong dịp cuối năm này, Ban Quản lý chợ cũng đã bố trí một khu vực ở phía ngoài tòa nhà dưới sãnh để cho tiểu thương đốt riêng, dưới sự giám sát của bộ phận bảo vệ để đảm bảo an toàn cho phòng chống cháy nổ.

Thời điểm cuối năm, nguy cơ cháy nổ càng tăng cao đối với tất cả các ngành nghề, các mặt hàng kinh doanh bởi ngoài lượng hàng nhập vào phục vụ tết nhiều, thì sự chủ quan, lơ là của người kinh doanh là nguyên nhân gây ra cháy nổ. Trong thời gian qua, dù chưa xảy ra cháy nổ đối với các chợ trên địa bàn tỉnh nói chung, tuy nhiên việc nhắc nhở, cảnh báo không sử dụng các chất dễ dẫn đến cháy nổ, chấp hành tốt các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy đối với đối với tiểu thương là điều không bao giờ thừa. Chị Lê Thị Kim Phượng - Tiểu thương Chợ Đà Lạt chia sẻ: Những dịp gần tết, Ban Quản lý chợ luôn đi kiểm tra, nhắc nhở bà con tiểu thương 3 - 4 lần/ngày để nâng cao cảnh giác về phòng cháy chữa cháy. Tuyệt đối không treo những vật dụng, hàng hóa gần bóng. Tối đi về thì luôn tắt toàn bộ cầu dao và ổ điện.

Ông Đặng Mậu Nhi - Phó trưởng Ban Quản lý Chợ Đà Lạt cho biết: Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, theo sự chỉ đạo của UBND thành phố, hiện nay, chúng tôi vận động, tuyên truyền cho bà con, các quầy kinh doanh, chấp hành tốt về phòng cháy chữa cháy. Trên tinh thần đó, bà con tiểu thương cơ bản chấp hành tốt về các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Để chuẩn bị cho dịp tết năm nay, Ban Quản lý Chợ Đà Lạt đã triển khai và cho họp toàn bộ các ngành hàng để ký cam kết; đồng thời, yêu cầu lực lượng phòng cháy chữa cháy luôn túc trực sẵn sàng để đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra. Mặc khác, thường xuyên nhắc nhở bà con trong việc chất hàng hóa để tránh trường hợp ảnh hưởng đến lối thoát nạn.

Tết Nguyên đán Nhân Dần đã cận kề, đúc rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay công tác phòng chống cháy nổ ở Lâm Đồng đã và đang được triển khai một cách toàn diện, hiệu quả hơn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, chú trọng tăng cường công tác phòng ngừa, hướng dẫn, kiểm tra và đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Thiếu tá Đào Huy Dương - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Hoạt động kiểm tra chủ yếu để nhắc nhở cho bà con tiểu thương, người dân đến các chợ mua sắm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy. Trong quá trình kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ thì Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cũng đã khuyến cáo cho bà con kinh doanh không được lấn chiếm hành lang, lối thoát nạn. Trong thời gian tới, Phòng sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất đối với một vài chợ, trung tâm thương mại để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy luôn luôn thường trực để đảm bảo và giảm nguy cơ chảy nổ xảy ra trong dịp tết.

Qua công tác kiểm tra ở một số chợ và trung tâm thương mại, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận thấy sau khi được nhắc nhở, các hộ tiểu thương cũng đã khắc phục một số vấn đề về lấn chiếm hành lang lối thoát nạn, ký cam kết không bán các vật liệu làm cháy nổ và Ban Quản lý các chợ tổ chức trực 24/24 đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy trong dịp tết này.

Để hạn chế thấp nhất những vụ việc đáng tiếc, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, cùng với nỗ lực của ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại và cơ quan chức năng liên quan, mỗi hộ kinh doanh, tiểu thương và người dân khi tham gia mua sắm dịp tết cần nâng cao ý thức đảm bảo an toàn cháy nổ, lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt hơn nữa, đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng cháy chữa cháy để mọi người, mọi nhà đón một cái tết an toàn và bình an.

BÌNH AN