Trao 600 phần quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo huyện Đức Trọng

(LĐ online) - Thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Nhâm Dần 2022, ngày 19/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban An sinh – Xã hội huyện Đức Trọng và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng tổ chức 3 đoàn đi thăm, trao quà tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có người nhiễm chất độc da cam, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Bà Nguyễn Thị Tố Loan – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban An sinh – Xã hội huyện cùng các thành viên trong đoàn trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo xã Hiệp An

Theo đó, đoàn do ông Lê Công Tuấn – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm trưởng đoàn đã đi thăm và trao quà tết cho người dân tại thị trấn Liên Nghĩa và các xã Phú Hội, Tân Hội, Tân Thành và Ninh Gia; đoàn do bà Nguyễn Thị Tố Loan – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban An sinh – Xã hội huyện làm trưởng đoàn đã đi thăm và trao quà cho người dân tại các xã: Hiệp An, Hiệp Thạnh, Đà Loan và Tà Năng; đoàn do ông Huỳnh Ngọc Phụng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm trưởng đoàn đã đi thăm và trao quà cho người dân các xã: Liên Hiệp, N’thol Hạ và Bình Thạnh.

Mỗi phần quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm, góp phần hỗ trợ các hộ nghèo đón tết thêm vui tươi, đầm ấm. Qua đó, cũng góp phần khích lệ tinh thần các hộ nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

N.MINH