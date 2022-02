Dòng xe nối đuôi nhau rời Lâm Đồng an toàn sau kỳ nghỉ tết

(LĐ online) - Bắt đầu từ 8 giờ sáng 6/2 (Mùng 6 tết), sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 kéo dài hơn 1 tuần, lượng phương tiện đông đúc bắt đầu theo Quốc lộ 20 nối đuôi nhau rời Lâm Đồng về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ.

Dòng xe nối đuôi nhau trên Quốc lộ 20 rời Lâm Đồng

Để đảm bảo an toàn giao thông, Công an TP Bảo Lộc và các huyện dọc theo Quốc lộ 20 cùng lực lượng cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng đã bố trí cán bộ, chiến sĩ chia ca điều tiết, phân luồng chống ùn tắc đảm bảo giao thông thông suốt.

Xả chốt đèn tín hiệu giao thông trên Quốc lộ 20 qua trung tâm TP Bảo Lộc để chống ùn tắc

Ghi nhận tại TP Bảo Lộc, suốt thời gian từ sáng đến chiều tối 6/2, dòng xe liên tục nối đuôi nhau trên Quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh. Để tránh tình trạng kẹt xe và đảm bảo an toàn giao thông, Công an TP Bảo Lộc đã huy động hơn hơn 40 các bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự cùng lực lượng cảnh sát cơ động Công an Lâm Đồng chia làm nhiều ca trực tiến hành lập chốt tại các ngã ba, ngã tư để phân luồng, điều tiết giao thông. Một số thời điểm, do lượng phương tiện qua đông, Công an TP Bảo Lộc đã phân công cán bộ, chiến sĩ chốt chặn tại ngã ba Thanh Xá (qua xã Lộc Nga) để dẫn đường phương tiện lưu thông vào đường Lê Lợi vào trung tâm TP Bảo Lộc và qua đường tránh Phan Đình Phùng để chống ùn tắc.

Càng về tối, lượng phương tiện càng đông đúc

Trong khi đó, tại các ngã ba, ngã tư giao nhau với Quốc lộ 20 (đoạn quan trung tâm TP Bảo Lộc) luôn có từ 4 - 5 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông - trật tự, cảnh sát cơ động túc trực điều tiết giao thông. Càng về chiều tối, dòng xe nối đuôi nhau về TP Hồ Chí Minh càng đông. Đến 18 giờ cùng ngày, giao thông trên Quốc lộ 20 qua TP Bảo Lộc bắt đầu có dấu hiệu ùn tắc.

Xe cộ nối đuôi nhau lưu thông qua đèo Bảo Lộc chấp hành tốt các quy định đảm bảo an toàn giao thông

Còn tại đèo Bảo Lộc, lực lượng cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi thường xuyên tuần tra điều tiết để phương tiện lưu thông đúng làn đường quy định đảm bảo an toàn khi qua đèo Bảo Lộc. Nhiều trường hợp tài xế cố tình lấn làn, vượt ẩu bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, trong ngày 6/2, tuy dòng xe đông đúc nhưng phần lớn người dân tuân thủ tốt các quy đinh Luật Giao thông đường bộ, trong ngày chỉ xảy ra 1 vụ va chạm giao thông nhẹ tại TP Bảo Lộc.

KHÁNH PHÚC