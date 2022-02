Đức Trọng: Nâng cao hiệu quả của hệ thống camera an ninh

(LĐ online) - Để bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, mỗi địa phương trong tỉnh Lâm Đồng đều có những cách làm hay, những mô hình sáng tạo, hiệu quả. Một trong số đó là việc lắp đặt, đưa vào sử dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đức Trọng. Thực tế cho thấy qua hơn hai năm đưa vào sử dụng, hệ thống này đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần đắc lực phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an huyện Đức Trọng trích xuất hình ảnh từ camera an ninh

GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG

Được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện Đức Trọng, Công an huyện Đức Trọng đã đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu vực, tuyến trọng điểm. Đến nay, 102 mắt camera gồm 6 camera chụp biển số, 96 camera quay quét đã được lắp đặt tại các xã, thị trấn và đều được kết nối, lưu trữ dữ liệu, theo dõi, giám sát tại Trung tâm điều hành Công an huyện (thuộc Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự). Ngoài ra, qua công tác vận động, người dân tại địa bàn các xã, thị trấn đã tự nguyện lắp đặt hơn 2.000 mắt camera phục vụ công tác phòng chống tội phạm.

Trung tá Trần Đình Tú - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an huyện Đức Trọng cho biết: Hệ thống camera này khá hiện đại, tự động ghi lại những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm pháp luật ở mọi góc độ. Chúng tôi không phải mất thời gian ngồi trên máy tra cứu mà chỉ cần trích xuất hình ảnh vi phạm đã được hệ thống tự động chụp, sau đó thông báo cho người vi phạm và tiến hành các bước xử lý tiếp theo. Nhờ hệ thống camera này, thời gian qua, nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được xử lý. Tinh thần tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân cũng nâng lên rõ rệt.

Để hệ thống vận hành và hoạt động hiệu quả, Công an huyện Đức Trọng đã liên tục thông tin, tuyên truyền sâu rộng pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các cơ quan báo đài địa phương; đồng thời, ra quân nhắc nhở người dân thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông. Thông qua hệ thống camera, Công an huyện Đức Trong đã xử lý đậu đỗ sai quy định 585 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 400 triệu đồng; đồng thời, nhờ hệ thống camera giám sát này đã hỗ trợ điều tra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP

Bên cạnh việc phát huy tác dụng trong công tác phòng ngừa tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, hệ thống camera an ninh còn hỗ trợ lực lượng công an kịp thời làm rõ những vụ phạm pháp hình sự, truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm Covid-19 khi cần thiết.

Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết: Sau khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự được đưa vào hoạt động đã phát huy được hiệu quả ngay từ bước đầu. Các vụ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện giảm nhiều so với trước, tình hình an ninh trật tự ổn định hơn. Hệ thống camera đã hỗ trợ, tạo thuận lợi cho lực lượng công an trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn, từ đó kịp thời phát hiện nhiều vụ việc quan trọng; phát huy được sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt đã phục vụ đắc lực công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Những kết quả tích cực qua xây dựng mô hình camera giám sát an ninh trật tự đã khẳng định hiệu quả của công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

BÌNH AN