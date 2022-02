Ngày vía Thần Tài, các tiệm vàng đông đúc người mua

(LĐ online) - Với thông điệp “Thần Tài tích Kim ngân - Nhâm Dần chiêu Vượng phát”, năm nay, các trung tâm, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn TP Bảo Lộc đã chuẩn bị nhiều loại sản phẩm tinh xảo, sang trọng và mang nhiều ý nghĩa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng mua sắm cầu may trong Ngày vía Thần Tài 2022.

Nhân viên và người dân đến mua vàng đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19

Từ lâu theo phong tục dân gian, Ngày vía Thần Tài là ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Vào ngày này, mỗi người thường đi mua vàng với mong ước có một năm làm ăn phát tài, phát lộc. Theo đó, phần lớn người dân Bảo Lộc hào hứng tìm đến các của hàng vàng bạc để mua vàng cầu may mong một năm tài lộc, sung túc và bình an.

Ghi nhận cho thấy, ngay từ sáng sớm ngày 10/2 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022), người dân TP Bảo Lộc đổ xổ đi mua vàng cầu may ngày vía Thần tài khiến các trung tâm, cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn như như Vạn Kim, Kim Minh Châu, Vạn Phước, Bảo Tín Hồng Ngọc, Kim Tài Ngọc… luôn trong tình trạng chật kín người. Theo đó, trong mọi thời điểm, tại mỗi trung tâm, cửa hàng vàng bạc trên địa bàn thành phố luôn có từ 50 – 70 người dân đến giao dịch mua vàng cầu may. Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, tất cả đội ngũ nhân viên cùng người dân đến giao dịch mua, bán vàng đều ý thức đeo khẩu trang phòng chống dịch.

Ngoài các loại trang sức vàng bạc truyền thống như nhẫn, dây chuyền, lắc, bông tai… thì sản phẩm được người dân ưa chuộng chọn mua để cầu may là vàng ép vỉ đa dạng mẫu mã về “linh vật” Hổ - biểu tượng năm Nhâm Dần và Ngày vía Thần Tài như: Kim Dần Chiêu Tài, Kim Dần Phát Lộc, Âu Vàng Phúc Long, Thần Tài Thịnh Vượng, Thần Tài Đại Phất… Theo các chủ tiệm vàng, giá vàng trong nước Ngày vía Thần Tài năm nay đều đồng loạt tặng nhẹ cả chiều mua và chiều bán từ 100 – 300 ngàn đồng/lượng. Trong ngày hôm nay, vàng 9999 trong nước đang được niêm yết ở mức 53,05 triệu đồng/lượng mua vào và 54,50 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, giá vàng trong nước đang thấp hơn mức giá bình quân chung của thế giới là từ 10,5 – 11,2 triệu đồng/lượng. Cùng với đó, các loại vàng 10k, 14k và 18k cũng đều tăng giá nhẹ so với 1 tuần qua.

Đức Trọng: Nhộn nhịp mua vàng cầu may Ngày vía Thần Tài Ngày 10/2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Nhâm Dần - Ngày vía Thần Tài), người dân Đức Trọng nhộn nhịp đi mua vàng cầu may. Nhiều người chọn mua miếng vàng hình mãnh hổ - biểu tượng của năm Nhâm Dần Theo quan sát của chúng tôi, tại các cửa hàng kim hoàn trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa, từ sáng sớm đã tấp nập người mua đến mua vàng. Chị Linh Thị Liên - Chủ Công ty Vàng bạc đá quý Lập Đức cho biết, cửa hàng của chị mở cửa từ 6 giờ sáng để đón khách và lượng khách ngày càng đông. Năm nay, Công ty của chị làm ra khoảng 1.000 miếng vàng hình mãnh hổ - biểu tượng của năm Nhâm Dần và lượng người mua cũng rất đông. Cầm miếng vàng mãnh hổ trên tay, chị Thúy Hằng vui vẻ cho biết: “Mọi năm, ít hay nhiều tôi cũng đi nửa chỉ hoặc một chỉ vào vào đúng Ngày vía Thần Tài, năm nay tôi đã đặt trước chủ tiệm từ hôm qua”. Đại diện cơ sở vàng bạc Phúc Lợi cho biết, năm nay, lượng vàng miếng hình mãnh hổ do cơ sở làm ra khoảng hơn 400 miếng, gấp 3 lần so với năm ngoái và đều đã được khách hàng đặt trước từ hôm qua; riêng miếng vàng hình Thần Tài thì vẫn còn để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Chị Nguyễn Thị Mai cho biết: “Ý định ban đầu của tôi là mua vàng miếng hình mãnh hổ, vì năm nào tôi cũng đều mua vàng miếng mang biểu tượng linh vật của năm đó. Tuy nhiên, sáng nay dù đi sớm, tôi vẫn không kịp mua, nên tôi quyết định chọn mua vàng miếng Thần Tài”. Dạo một vòng quanh thị trấn Liên Nghĩa và một số xã lân cận, hầu hết các tiệm vàng đều đông kín người mua. Tại một số tiệm vàng, người dân phải chờ đến lượt vì quá đông. Theo dân gian, ngày 10 tháng Giêng hàng năm là Ngày vía Thần Tài. Vào ngày này, người dân thường mua vàng để cầu một năm làm ăn thuận lợi, may mắn.