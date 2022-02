Phát huy hiệu quả tổ COVID cộng đồng gắn với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thời gian qua, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng đã phát huy hiệu quả tổ COVID cộng đồng bảo vệ “vùng xanh” gắn với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã.

Các thành viên tổ COVID cộng đồng thôn Quảng Hiệp phân loại, đóng gói rau, củ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn

Theo UBND xã Hiệp Thạnh, 5 thôn thuộc địa bàn xã hầu hết đều nằm dọc Quốc lộ 20, Quốc lộ 27; trong đó, có 2 thôn trọng điểm về an ninh trật tự là thôn Fi Nôm và thôn Bồng Lai. Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, Hiệp Thạnh cũng là xã có ca nhiễm đầu tiên của toàn huyện, phải áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ đối với 2 thôn Fi Nôm và Phú Thạnh; Chỉ thị 15 đối với các thôn còn lại để phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã tuy được kiềm chế nhưng vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Mặt khác, Hiệp Thạnh có địa bàn rộng, dân số đông, nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo, các thế lực phản động luôn tìm cách móc nối, tác động đến các phần tử cực đoan trên địa bàn; lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, vấn đề an ninh nông thôn, những sơ hở, thiếu sót của chính quyền trong công tác điều hành xử lý để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng. Tội phạm hình sự lợi dụng địa bàn để ẩn náu, hoạt động liên tuyến, liên địa bàn. Điển hình như 2 đối tượng từ Đơn Dương sang thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn xã; tình trạng thanh niên phạm tội, vi phạm pháp luật, hoạt động theo các nhóm mang tính chất xã hội đen ngày càng manh động, coi thường pháp luật…

Trước tình hình trên, trong năm qua, Đảng ủy, UBND xã Hiệp Thạnh đã triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng, ngừa COVID -19 và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; kịp thời khoanh vùng, truy vết các ca nhiễm, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, ổn định tình hình và không để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong năm 2021, 5/5 thôn của xã Hiệp Thạnh đã thành lập và phát huy hiệu quả tổ bảo vệ “vùng xanh”. Các tổ COVID cộng đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch; làm tốt công tác phối hợp truy vết các trường hợp F1, F2 trên địa bàn đạt kết quả cao; phối hợp thực hiện tốt việc lấy mẫu xét nghiệm, khai báo y tế và cài đặt phần mềm PC-COVID-19 đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch.

Trong năm 2021, lực lượng Công an xã Hiệp Thạnh đã phối hợp với các tổ COVID cộng đồng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tiếp nhận nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự để xử lý, phân loại, báo cáo các cơ quan chức năng và chủ động xác minh các nguồn tin theo thẩm quyền; phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn; tiếp nhận 42 tin báo, vụ việc xảy ra trên địa bàn và chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện giải quyết.

Đồng thời, tăng cường thực hiện tốt các mặt công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phối hợp tuần tra canh gác, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ và cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác phòng, chống âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; xây dựng xã, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự. Tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư... Song song với đó, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, điển hình như: Camera an ninh, Tiếng kẻng an ninh tại tổ 23B thôn Fi Nôm...; tuyên truyền Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ thu được kết quả nhất định, qua đó, đã góp phần giảm thiểu các vụ phạm pháp hình sự do các loại vũ khí, hung khí gây ra trên địa bàn.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, theo lãnh đạo xã Hiệp Thạnh, trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục duy trì phối hợp, thông tin kịp thời giữa lực lượng Công an xã với thành viên tổ COVID cộng đồng trong công tác nắm thông tin người từ nơi khác về địa phương để đảm bảo việc các đối tượng không lợi dụng dịch bệnh để ẩn náu và hoạt động phạm tội. Bên cạnh đó, duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ “vùng xanh”; chăm lo xây dựng, củng cố và đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia phòng, chống dịch và bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã...

NHẬT MINH