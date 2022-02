Phát huy vai trò người uy tín trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường an toàn, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân; thời gian qua, Huyện ủy Đam Rông đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn. Trong đó, chú trọng đến việc phát huy vai trò của những người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia Phong trào Bảo vệ ANTQ tại địa phương.

Thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc tại Đam Rông

Đam Rông hiện nay có 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, với dân số hơn 52 ngàn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 74,46%. Trên địa bàn huyện Đam Rông hiện có 56 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Xác định rõ tầm quan trọng của những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ sự quan tâm của các cấp, các ngành, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện đã có nhiều đóng góp quan trọng, giúp đồng bào các dân tộc thiểu số hiểu và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tính tự lực, tự cường, xây dựng đời sống mới, tham gia xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó, những người có uy tín tại địa phương cũng đã tuyên truyền, vận động người dân cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đam Rông phối hợp tổ chức quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức làm công tác dân tộc từ huyện đến cơ sở và các đối tượng là các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản... nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của người uy tín đối với công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc. Các cơ quan chức năng tại của huyện Đam Rông đã cung cấp các tài liệu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người uy tín làm tốt vai trò nòng cốt của mình.

Ông Nguyễn Quốc Hương - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đam Rông cho biết, Ban Thường trưc Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện rất coi trọng công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc tại địa phương, đặc biệt là trong triển khai thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Đồng thời, xác định người có uy tín là cầu nối giữa chính quyền, đoàn thể, quần chúng Nhân dân và các hộ gia đình trong các dòng họ, tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, những người có uy tín tại địa phương cũng đã tích cực, gương mẫu đi đầu trong công tác vận động gia đình, dòng tộc tham gia hưởng ứng tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước do chính quyền địa phương triển khai. Những người có uy tín cũng đã góp phần rất lớn trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời, cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an giải quyết ổn thỏa nhiều vụ mâu thuẫn, khiếu kiện và một số vụ có tính chất hình sự như mâu thuẫn, đánh nhau giữa một số thanh niên các dân tộc; không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Ngoài ra, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã cùng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận thực hiện tốt công tác bảo tồn bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình; vận động bà con tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tham gia Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Bí thư Huyện ủy Đam Rông Nguyễn Văn Lộc cho biết, trong thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, những người có uy tín tại địa phương đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác trong Nhân dân. Từ đó, tạo tiền đề tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

DUY DANH