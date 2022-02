Thực phẩm chay hút khách dịp rằm tháng Giêng

(LĐ online) - Ghi nhận tại TP Đà Lạt trong dịp rằm tháng Giêng, thị trường thực phẩm chay khá sôi động, các loại thực phẩm phong phú, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Thực phẩm chay được nhiều người lựa chọn trong ngày rằm tháng Giêng

“Lễ phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng”, rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu, Tết Thượng nguyên, được coi trọng nhất trong các ngày rằm. Nhiều gia đình thường lên chùa cầu an, thắp hương, mong một năm mới an lành, may mắn. Trong dịp này, thực phẩm chay cũng rất hút hàng. Tại các chợ truyền thống, sức tiêu thụ thực phẩm chay tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Chủ quán thực phẩm chay An Lạc Tâm tại TP Đà Lạt cho biết: Trong ngày 14 và 15 tháng Giêng âm lịch, quán tôi nấu gấp 2 - 3 lần ngày thường do nhu cầu tiêu dùng gia tăng. Ngoài các món chay thông thường như bánh mì, bánh ướt, bún xào, mì căn kho, sườn chay, khổ qua dồn đậu hủ... tôi cũng bán thêm canh chua, chả đùm, cà ri, lẩu… Đặc biệt, còn bày bán thêm các loại thực phẩm chay khô để khách mang về tự chế biến.

Từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các mặt hàng rau, củ rất đa dạng để phục vụ nhu cầu ăn chay trong tháng Giêng của người dân. Theo phong tục, rằm tháng Giêng hàng năm là một trong những dịp lễ lớn của người Việt, do đó, các mặt hàng trái cây, hoa tươi cũng tăng nguồn cung so với ngày thường. Ngoài ra, trên thị trường cũng đa dạng các loại trái cây như quýt đường, bưởi da xanh, xoài cát Hòa Lộc, thanh long, nhãn, đu đủ…

Chị Lê Thị Ngọc Hân chia sẻ: “Tôi vừa mua hoa cúc vàng với giá 25.000 đồng/bó để cúng Phật. Thời điểm này, giá hoa tương đối cao hơn mọi ngày một chút. Bên cạnh đó, giá một số loại trái cây cũng tăng nhẹ: Xoài có giá 50.000 đồng/kg, mãng cầu 80.000 đồng/kg, bưởi da xanh 60.000 đồng/kg”…

So với các thực phẩm mặn trên thị trường, thực phẩm chay cũng đa dạng không kém và không có nhiều biến động về giá cả. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần chú ý lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

BÌNH AN