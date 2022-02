Xe khách va chạm xe máy khiến nam thanh niên tử vong, Quốc lộ 20 ách tắc nghiêm trọng

(LĐ online) - Vụ va chạm giữa xe khách Phương Trang và xe máy khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ. Tại nạn xảy ra vào thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán khiến Quốc lộ 20 ách tắc nghiêm trọng, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài nhiều km.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 14 giờ 50 phút ngày 4/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán 2022) trên Quốc lộ 20 đoạn qua cầu Đại Nga (thuộc địa phận Thôn 8, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm). Vào thời điểm trên, xe máy mang biển số: 54N3 - 6226 do anh Nguyễn Ngọc Tấn Phát (18 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) chở theo người bạn đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn qua cầu Đại Nga (thuộc Thôn 8, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) thì ngã ra đường bị xe khách Phương Trang mang BS: 51B-292.76 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều từ phía sau cán qua người. Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Ngọc Tấn Phát tử vong tại chỗ. Người đi cùng (chưa rõ danh tính) bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm và ngày nghỉ Tết Nguyên đán khiến giao thông trên Quốc lộ 20 bị ùn ứ, ách tắc nghiêm trọng. Xe cộ nối đuôi nhau kéo dài nhiều km cả 2 chiều trên Quốc lộ 20.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông chốt chặn tại cầu Đại Nga điều tiết, phân luồng giao thông.

Tiếp nhận tin báo lực lượng Cảnh sát Giao thông trạm Di Linh (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) cùng Công an huyện Bảo Lâm và Công an TP Bảo Lộc đã có mặt chốt chặn 2 đầu cầu Đại Nga điều tiết, phân luông giao thông. Đồng thời, phối hợp khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải phóng 1 chiều, xe cộ bắt đầu lưu thông qua lại để giảm tải ách tắc trên Quốc lộ 20.

KHÁNH PHÚC