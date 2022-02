Bất kể ngày đêm, nắng mưa hay lễ, Tết, các Đội Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn (PCCC - CHCN) tự quản trên địa bàn huyện Lạc Dương đều sẵn sàng xông pha trên mọi nẻo đường để tham gia chữa cháy, cứu nạn. Qua đó, phát huy tính chủ động, kịp thời của lực lượng tại chỗ, giảm thiểu thiệt hại tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Đội PCCC - CHCN tự quản xã Đạ Nhim tham gia phun xịt, khử khuẩn các trường học trên địa bàn.

Những ngày đầu Xuân Nhâm Dần 2022, khi không khí Tết vẫn đang tràn ngập trong những ngôi nhà và trên những nẻo đường thì lực lượng của các Đội PCCC - CHCN các xã, thị trấn của huyện Lạc Dương sẵn sàng khoác lên mình bộ đồ cứu hộ, kịp thời có mặt khi xảy ra vụ cháy hay tai nạn trên địa bàn.

Theo lời kể của Đội trưởng Đội PCCC - CHCN tự quản thị trấn Lạc Dương Đặng Ngọc Hiệp, chiều 6/2 (tức mồng 6 Tết), nhận được tin từ trực ban Công an huyện Lạc Dương có một vụ cháy nhà trọ tại đường Văn Cao, ngay lập tức, Đội PCCC - CHCN tự quản thị trấn đã điều 3 phương tiện đến ngay hiện trường trong vòng 10 phút. Đội đã phối hợp với Công an huyện và Công an thị trấn tích cực tham gia chữa cháy. Sau 20 phút, các lực lượng đã khống chế được đám cháy và không để cháy lan. Nhờ sự có mặt kịp thời của các lực lượng nên đám cháy không gây thiệt hại về người và tài sản. “Qua vụ cháy nhà trọ trên đã rút ra được bài học bổ ích đó chính là nhờ quần chúng Nhân dân cấp báo kịp thời nên ngọn lửa chưa bùng phát rộng. Lực lượng công an các cấp luôn ứng trực 24/24 nên đã điều động nhân lực và phương tiện rất kịp thời. Cùng với đó, phương tiện và trang thiết bị chữa cháy được bảo dưỡng thường xuyên và sẵn sàng ứng phó”, Đội trưởng Đội PCCC - CHCN tự quản thị trấn Lạc Dương Đặng Ngọc Hiệp chia sẻ.

Còn Đội PCCC - CHCN xã vùng sâu Đạ Nhim đã phối hợp với Công an xã khống chế vụ cháy rừng trên địa bàn vào chiều 9/2 (tức mồng 9 Tết). Nhờ phát hiện kịp thời cùng với việc xã có lực lượng tại chỗ được huấn luyện kỹ năng cũng như trang thiết bị và phương tiện được đầu tư đầy đủ nên đám cháy đã được khống chế, không để cháy lan. Ngày 11/2, Đội PCCC - CHCN tự quản xã Đạ Nhim đã điều 1 xe cứu thương chở nạn nhân đi cấp cứu kịp thời khi có một trường hợp ở địa phương khác chạy xe máy đi ngang qua địa bàn xã té gãy xương vai và chân. Tuy mới được thành lập, nhưng Đội PCCC - CHCN tự quản xã Đạ Nhim đã tham gia nhiều vụ chữa cháy và cứu nạn trên địa bàn. Từ khi thành lập vào cuối năm 2020 đến nay, Đội đã xử lý kịp thời 3 vụ cháy lớn, cứu nạn 8 vụ. Trong đó, khi vừa mới thành lập, Đội đã phối hợp với lực lượng chức năng tham gia cứu nạn 6 du khách ở khu vực xã Đạ Chais mắc kẹt trên núi do mưa bão. Để phục vụ công tác PCCC - CHCN, Đội được trang bị 2 xe chữa cháy cùng với đầy đủ trang thiết bị, trong đó có 1 xe vừa chữa cháy vừa có công dụng như xe cứu thương. Ông Trần Mạnh Sơn - Đội trưởng Đội PCCC - CHCN tự quản xã Đạ Nhim cho hay: “Vì xã nằm dọc tuyến đường trên Quốc lộ 27C, xe cộ qua lại đông, xã lại ở vùng sâu, vùng xa nên việc đầu tư trang thiết bị cứu nạn là rất cần thiết, nhằm kịp thời cứu chữa nạn nhân trong các vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn. Cùng với đó, Đội huy động lực lượng tại chỗ gồm hơn 35 thành viên để sẵn sàng tham gia các vụ chữa cháy, cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại của các sự cố gây ra”.

Hiện các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Dương đều thành lập Đội PCCC - CHCN tự quản nhằm phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ khi trực tiếp, kịp thời tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhanh và hiệu quả nhất. Ngoài công tác PCCC và tìm kiếm CNCH, Đội còn phối hợp với các ngành chức năng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như phun khử khuẩn ở các cơ quan, trường học, khu cách ly… Bên cạnh đó, các đội còn tích cực tham gia các hoạt động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp với công an ra quân trấn áp tội phạm và tuyên truyền người dân không tàng trữ vật liệu nổ, không đốt pháo nổ; phối hợp với mặt trận, các đoàn thể chuyển lương thực, thực phẩm và quà Tết đến các đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán… Việc triển khai mô hình này không chỉ thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong PCCC và CHCN mà còn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của các lực lượng trong phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, cứu hộ, cứu nạn ở từng địa bàn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

VIỆT HÙNG