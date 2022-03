Bắc Bộ mưa nhỏ, có sương mù, trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 4/3, Bắc Bộ mưa nhỏ, có sương mù và tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đối với tình hình rét tại Bắc Bộ các chuyên gia y tế khuyến cáo, nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Người dân cần biết cách giữ ấm và phòng, chống rét cho bản thân và gia đình.

Để phòng ngừa mắc bệnh khi thời tiết thay đổi, người dân nên mặc đủ ấm, tránh những vị trí gió lùa...

Người cao tuổi tránh từ trong nhà ấm ra ngoài lạnh đột ngột vì sẽ gây thay đổi về huyết áp, dẫn đến nguy cơ bị tai biến mạch máu não.

Đề cập đến tình hình mưa, dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) Trần Quang Năng cho biết hiện tượng dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 4/3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 24-27 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 18-21 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

(Theo Vietnam+)