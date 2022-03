Bắc Bộ sương mù và mưa phùn, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào

Ngày và đêm 14/3, các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng; Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do gió Đông Nam thổi mạnh từ biển vào mang theo hơi nước cùng với nhiệt độ giảm thấp về đêm và sáng tạo điều kiện hình thành sương ẩm, sương mù và mưa phùn khắp Bắc Bộ.

Theo các chuyên gia, hiện tượng này khiến tầm nhìn xa giảm thấp, phổ biến dưới 2km, vùng núi có nơi sương dày đặc nên tầm nhìn hạn chế chỉ còn trong khoảng vài trăm mét. Người dân di chuyển trên đường nên đi chậm, bật đèn vàng nếu sương mù dày, hạn chế phanh gấp vì đường dễ trơn trượt, nhất là trên các cung đường đèo dốc.

Bên cạnh đó, khi nhiệt ngoài trời ấm lên nhưng trong nhà vẫn còn lạnh, lượng hơi nước trong không khí dễ dàng ngưng tụ trên các bề mặt vật, đặc biệt trên nền nhà, tường. Thời tiết nồm ẩm xuất hiện nhất là tại các tầng hầm, tầng trệt, nơi ẩm thấp, người dân không nên mở cửa...

Ngày và đêm 14/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu vực Điện Biên-Lai Châu trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C, riêng khu vực Điện Biên-Lai Châu 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Bắc Đông Bắc cấp 2-3, riêng phía Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

(Theo Vietnam+)