Bảo Lộc: Xe con kéo lê xe máy hàng chục mét khiến con tử vong, bố nguy kịch

(LĐ online) - Xe con chạy tốc độ cao rồi lấn qua phần đường bên trái để vượt thì va chạm với 1 xe con khác đang lưu thông cùng chiều phía trước, sau đó tông trực diện rồi kéo lê xe máy hàng chục mét trên Quốc lộ 20 khiến 1 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 20, đoạn qua Thôn 5 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) vào khoảng 21 giờ ngày 26/3. Hiện trường vụ tai nạn kéo dài hàng chục mét với nhiều mãnh vỡ của chiếc xe máy bị xe con kéo lê hàng chục mét, mắc kẹt dưới gầm.

Thông tin ban đầu, xe con loại 7 chỗ ngồi do tài xế Tống Phạm Phước Phương (30 tuổi, ngụ xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi đến đoạn qua Thôn 5 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc), tài xế điều khiển xe lấn qua phần đường bên trái để vượt thì xảy ra va chạm với 1 ô tô con khác đang lưu thông cùng chiều phía trước. Sau đó, xe con do Phương điều khiển tông trực diện vào xe máy do anh Đinh Văn Tú (22 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Lúc tai nạn xảy ra, anh Tú chở theo con trai gần 2 tuổi. Tại nạn khiến xe máy cùng anh Tú và con trai bị xe con cuốn vào gầm kéo lê hơn 30 mét trên đường. Vụ tai nạn khiến bé trai 2 tuổi tử vong tại chỗ. Còn anh Tú bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu với chẩn đoán gãy 2 chân, chấn thương sọ não.

Được biết, anh Tú vừa chở vợ con lên nhà bà con tại xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) chơi từ sáng 26/3. Đến tối, anh chở con đi mua sữa và trên đường về lại nhà người thân thì gặp tai nạn thương tâm.

