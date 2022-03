Bình yên xứ đạo

Trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xứ đạo Bình Thạnh, huyện Đức Trọng luôn phát huy vai trò của chức sắc, chức việc trong vận động quần chúng, giáo dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Bình Thạnh hiện có 1.963 hộ, 7.884 nhân khẩu, với gần 99% dân cư theo đạo Công giáo. Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã luôn được Đảng ủy, chính quyền địa phương quan tâm và xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác lãnh đạo của địa phương; thường xuyên chỉ đạo củng cố tổ chức, xây dựng lực lượng chủ động phối hợp với các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự là trách nhiệm của Đảng viên và toàn dân.

Hàng năm, xã đều tổ chức diễn đàn để công an xã lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Từ các diễn đàn này, quần chúng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, đề ra nhiều biện pháp có hiệu quả, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh đó, các đoàn thể cũng phối hợp tốt với công an, các cơ quan, đơn vị, các giáo xứ thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch đã ký kết.

Để làm tốt nhiệm vụ quản lý địa bàn, toàn xã đã xây dựng 8 tổ an ninh Nhân dân; 3 tổ tuần tra nghĩa vụ, với các thành viên là những giáo dân tích cực và có cả các chức việc cùng tham gia. Nhiệm vụ của các thành viên này là nắm chắc số người, số hộ, quản lý tạm trú, tạm vắng trong tổ. Cùng đó, Công an xã cũng tham mưu cho UBND xã tổ chức tập huấn cho cán bộ tổ an ninh Nhân dân; củng cố mô hình “Tiếng kẻng an ninh” của thôn Thanh Bình 3 để nhân rộng ra toàn xã và hiện, đã xây dựng được 56 điểm kẻng. Hàng tháng, công an xã cũng phân công các bộ tham gia sinh hoạt cùng với các tổ, qua đó, thông tin tình hình an ninh trật tự của tỉnh, huyện và của xã, cũng như những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng để quần chúng Nhân dân đề cao cảnh giác. Ngược lại, từ những buổi sinh hoạt này, các thành viên trong tổ cũng cung cấp tình hình trong tổ để lực lượng công an xã nắm và cùng tham gia với tổ hòa giải các mâu thuẫn tranh chấp nhỏ trong khu dân cư.

Song song với đó, địa phương cũng thường xuyên thông tin tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự tại địa phương để các chức sắc, chức việc tôn giáo nắm được và vận động, nhắc nhở giáo dân thông qua các buổi lễ hoặc sinh hoạt tôn giáo. Điển hình như, tại các buổi sinh hoạt, các linh mục vận động giáo dân khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, không được chở quá số người quy định hay phóng nhanh, vượt ẩu... hoặc báo thủ đoạn của các loại tội phạm do cơ quan công an cung cấp để giáo dân đề phòng, cảnh giác...

Tại UBND xã, lực lượng công an - quân sự duy trì đảm bảo chế độ trực, kịp thời giải quyết các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. Ngoài ra, một số ban, ngành cũng đã tích cực phối hợp, góp phần xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điển hình như: Ban Tư pháp xã với 4 tổ hòa giải, 25 thành viên đã phối hợp giải quyết tốt các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để xảy ra phức tạp, khiếu kiện kéo dài; Hội Phụ nữ xã thành lập CLB Gia đình hạnh phúc gồm 34 thành viên, CLB Gia đình văn hóa gồn 203 thành viên tham gia tuyên truyền phòng, chống nạn bạo lực gia đình; Đoàn Thanh niên duy trì CLB Tuổi trẻ phòng chống tội phạm với 34 thành viên; Hội Nông dân thành lập CLB Nông dân với pháp luật, gồm 33 thành viên... đã góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong năm 2021, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng công an 13 nguồn tin, giúp lực lượng công an điều tra, bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp, 2 đối tượng trồng cây cần sa, chuyển về cho Công an huyện xử lý và xử lý tại chỗ các vi phạm khác. Qua phong trào, đã đề nghị khen thưởng 3 tập thể, 9 quần chúng có thành tích xuất sắc.

Trong đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, cùng với việc tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các chức sắc giáo xứ, giáo dân trên địa bàn xã Bình Thạnh đã tổ chức các hoạt động thiết thực, chia sẻ khó khăn cùng chính quyền và Nhân dân, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch. Trong năm 2021, bà con giáo dân đã đóng góp 450 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi trong thôn; hỗ trợ quyên góp hơn 700 tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm cho các gia đình giáo dân gặp khó khăn và các địa phương vùng dịch, với giá trị khoảng 7 tỷ đồng.

Nhờ huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp tích cực của Nhân dân nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

NHẬT MINH