Các tỉnh miền Bắc mưa phùn và có sương mù, miền Nam ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 10/3, gió Đông Nam hoạt động mạnh mang theo hơi ẩm từ ngoài biển vào đất liền khiến các tỉnh, thành phố phía Bắc có sương mù, mưa phùn, mưa nhỏ về đêm và sáng, ban ngày trời vẫn nhiều mây.

Các tỉnh phía Nam trời nắng, nóng rõ về trưa, một số nơi ở Đông Nam Bộ chạm ngưỡng nắng nóng 34-35 độ C.

Theo các chuyên gia, gió Đông Nam ẩm gây hiện tượng sương mù ở cả trên Vịnh Bắc Bộ và trên đất liền phía Bắc.

Tuy nhiên, đáng lưu ý là ngư dân đang hoạt động trên biển gặp khó khăn do tầm nhìn kém vì sương mù.

Để đánh bắt hải sản được an toàn, ngư dân ra khơi cần chú ý làm chủ tốc độ, quan sát kỹ để tránh xảy ra va chạm trên biển, bật đèn báo hiệu để các tàu khác có thể nhìn rõ và chủ động hướng di chuyển.

Dự báo chí tiết các khu vực ngày và đêm 10/3: Phía Tây Bắc Bộ mhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng Lai Châu-Điện Biên có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22-25 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm trời rét, có mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

(Theo Vietnam+)