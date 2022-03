Có phải Công đoàn dừng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19?

Bà Phạm Thị Lệ Dung, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng (LĐ online) - Ngày 1/3/2022, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ban hành Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ về việc dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-9. Nhiều NLĐ quan tâm về quyết định này và băn khoăn rằng: “Có phải công đoàn dừng hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19? Báo Lâm Đồng (BLĐ) có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Lệ Dung - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh xung quanh vấn đề này.

• BLĐ: Hai năm qua, Công đoàn Việt Nam đã có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, bà đánh giá như thế nào về hiệu quả của các chính sách này?

• Bà Phạm Thị Lệ Dung: Dịch bệnh Covid-19 xảy ra là điều chưa từng có trong tiền lệ, đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, nhất là công nhân lao động. Hàng loạt nhà máy, xí nghiệp, công trường phải ngưng hoạt động để tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Hàng triệu NLĐ phải làm việc giãn ca, nghỉ luân phiên, hay nghỉ việc không hưởng lương, không ít người bị mất việc làm. Thậm chí bị tử vong do nhiễm SarS-CoV-2, để lại người thân và không ít trẻ mồ côi…

Đồng hành cùng Chính phủ và doanh nghiệp, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có những chính sách kịp thời hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 như: thăm hỏi, cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho NLĐ ở những nơi thực hiện biện pháp cách ly, phong tỏa; hỗ trợ khẩn cấp cho NLĐ bị mắc Covid-19 (F0), tiếp xúc gần với ca lây nhiễm (F1, F2); hỗ trợ thân nhân của NLĐ bị tử vong do Covid-19, tặng sổ tiết kiệm cho con NLĐ bị tử vong do Covid-19; hay hỗ trợ NLĐ bị mất việc làm do dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ NLĐ về quê, NLĐ ở lại phòng chống dịch cùng doanh nghiệp…

Trong thời gian này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã kịp thời bổ sung, điều chỉnh các chính sách hỗ trợ đoàn viên, NLĐ phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh và công tác chỉ đạo phòng, chống dịch của Chính phủ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Được Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị đánh giá, ghi nhận; đồng thời nhận được sự đồng thuận cao của đoàn viên, NLĐ và dư luận xã hội.

• BLĐ: Vậy Công đoàn tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 như thế nào, thưa bà?

• Bà Phạm Thị Lệ Dung: Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung chăm lo đời sống, việc làm và hỗ trợ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Hai năm qua, từ nguồn tài chính của Công đoàn và vận động sự chung sức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thăm hỏi, hỗ trợ hàng chục ngàn đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn.

Ngay khi Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành các chính sách hỗ trợ, LĐLĐ tỉnh đã khẩn trương triển khai đến các cấp công đoàn chủ động xây dựng nguồn lực, sẵn sàng hỗ trợ đoàn viên, NLĐ khó khăn khi có tình huống dịch bệnh xảy ra với phương châm “không để đoàn viên, NLĐ nào bị bỏ lại phía sau”. Tính riêng từ nguồn tài chính của Công đoàn, đến nay, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ cho 1.879 đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền trên 2,348 tỷ đồng, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch trên 1,160 tỷ đồng.

• BLĐ: Thưa bà, theo Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam thì từ ngày 01/3/2022, Công đoàn sẽ dừng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19?

• Bà Phạm Thị Lệ Dung: Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát rủi ro dịch bệnh Covid-19 đã chuyển phương châm phòng, chống dịch từ "không Covid-19" sang thích ứng an toàn, linh hoạt, hạn chế phong tỏa diện rộng, giảm việc dừng việc, nghỉ việc, cách ly y tế do Covid-19.

Đồng thời, Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho NLĐ như: hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm; hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ NLĐ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp…Nhất là hiện nay, Bộ Y tế đang sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật ATVSLĐ thuộc lĩnh vực y tế theo hướng đoàn viên, NLĐ bị F0 điều trị tại cơ sở y tế được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội theo chế độ ốm đau nhanh chóng, thuận tiện hơn…

Do đó việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ của tổ chức Công đoàn cũng cần phải thay đổi cho phù hợp. Mỗi chính sách đều mang tính lịch sử, gắn với hoàn cảnh ban hành và điều kiện kinh tế - xã hội ở một giai đoạn nhất định.

Tuy nhiên, phải khẳng định rằng, việc Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 không có nghĩa là không chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây chỉ là việc thay đổi chính sách hỗ trợ của tổ chức Công đoàn.

Theo đó, kể từ ngày 1/3/2022, việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (kể cả F0 tử vong) được thực hiện theo quy định về chi hỗ trợ, thăm hỏi, trợ cấp tại các Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 1/3/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở, Quyết định số 4291/QĐ-TLĐ ngày 1/3/2022 của Tổng LĐLĐ VN về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn.

BLĐ: Trân trọng cảm ơn bà!