Hiệu quả từ mô hình ''Tiếng chuông cảnh báo''

Sau hơn 1 năm ra mắt, mô hình “Tiếng chuông cảnh báo” do Công an huyện Đức Trọng triển khai trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa đã giúp cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm, cướp tài sản trên địa bàn được chủ động hơn.

Công an thị trấn Liên Nghĩa kiểm tra chuông báo động tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Thị trấn Liên Nghĩa có mật độ dân số đông, địa bàn rộng, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về trật tự an toàn xã hội, đặc biệt, trong năm 2020, nổi lên hoạt động của tội phạm “Tín dụng đen”, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, phạm tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mua bán, tàng trữ ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản... “Cùng với tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, vào thời điểm năm 2020, tình hình trộm, cướp tiệm vàng trên địa bàn toàn quốc cũng diễn biến phức tạp, gây hoang mang trong quần chúng Nhân dân. Trước tình hình trên, Thường vụ Huyện ủy và Trưởng Công an huyện đã chỉ đạo Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp với Công an thị trấn Liên Nghĩa nghiên cứu, thành lập mô hình để phòng, chống tội phạm tại các tiệm vàng, quỹ tín dụng... Căn cứ nhu cầu đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, ngân hàng, quỹ tín dụng trên địa bàn thị trấn, tháng 11/2020, Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Công an thị trấn Liên Nghĩa đã tiến hành khảo sát, tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng, họp lấy ý kiến của các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, ngân hàng, quỹ tín dụng, đa số đều nhất trí tham gia mô hình Tiếng chuông cảnh báo, và đến tháng 12/2020, mô hình chính thức đi vào hoạt động” - Thiếu tá Nguyễn Thành Danh - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyện Đức Trọng cho biết.

Mô hình “Tiếng chuông cảnh báo” hoạt động dưới sự chỉ đạo của Công an huyện Đức Trọng, sự điều hành trực tiếp của Công an thị trấn Liên Nghĩa, gồm hệ thống báo động gồm các bộ điều khiển (có còi hú) đặt tại trụ sở Công an thị trấn Liên Nghĩa, kết nối qua hệ thống mạng với 33 cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và Phòng Giao dịch ngân hàng để báo động từ xa. Các cán bộ chiến sĩ công an sẽ túc trực 24/24h, khi nghe chuông báo động từ Trung tâm điều hành (được lắp đặt tại một phòng làm việc của Công an thị trấn), nhìn vào các ký hiệu mã hoá trên bộ điều khiển sẽ biết sự việc xảy ra tại đâu, tuỳ bán kính tiệm vàng, ngân hàng gần, xa để nhanh chóng có mặt tại hiện trường trong thời gian nhanh nhất. Mô hình trên cũng được kết nối hệ thống báo động đến điện thoại của ban giám đốc, chủ doanh nghiệp và Ban Chỉ huy Công an thị trấn Liên Nghĩa, trực tiếp là Trưởng Công an thị trấn, để kịp thời phối hợp chỉ đạo, giải quyết nhanh chóng các vụ việc khi có các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Chị Linh Thị Liên (Quản lý Cửa hàng vàng bạc đá quý Lập Đức) cho biết: “Từ ngày tham gia mô hình Tiếng chuông cảnh báo và lắp đặt chuông cảnh báo tại cửa hàng, chưa có vụ việc nào xảy ra, nhưng chúng tôi có cảm giác yên tâm hơn rất nhiều. Nói thật là từ lúc lắp chuông cảnh báo đến giờ, có khi vô tình đụng phải tiếng chuông, chưa kịp gọi điện để thông báo thì lực lượng Công an đã có mặt ngay lập tức, lúc đó, chúng tôi chỉ biết xin lỗi các anh vì lỡ đụng phải chuông, chứ không phải có sự cố nào xảy ra”. Ông La Văn Bảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Tín dụng nhân dân Liên Nghĩa cũng cho hay: “Trước khi mô hình này ra đời tại Đức Trọng, trong các cuộc họp giao ban ngành Ngân hàng của tỉnh, chúng tôi đã đề xuất rất nhiều và đến năm 2020, Công an huyện tổ chức mô hình Tiếng chuông cảnh báo, phát động trong toàn thể các ngân hàng, tiệm vàng trên địa bàn, chúng tôi rất ủng hộ. Từ khi tham gia mô hình Tiếng chuông cảnh báo này, chúng tôi rất an tâm trong hoạt động”.

“Là mô hình mang tính chất là phòng ngừa, đấu tranh, mục đích của mô hình Tiếng chuông cảnh báo là khi có đối tượng tác động, đe dọa an ninh cơ sở, nhân viên chỉ cần ấn chuông báo, lực lượng công an, mà cụ thể là Công an thị trấn Liên Nghĩa sẽ là lực lượng đầu tiên trên địa bàn nhìn thấy, sẽ kiểm tra, xác minh và điều lực lượng tới để hỗ trợ cơ sở và báo lại lực lượng Công an Đức Trọng nếu cần thiết. Rất đáng mừng là trong khoảng hơn một năm qua, từ khi mô hình Tiếng chuông cảnh báo đi vào hoạt động, trên địa bàn chưa xảy ra vụ việc nào về cướp giật tại ngân hàng hay tại các cơ sở địa bàn” - Thiếu tá Nguyễn Thành Danh cho biết thêm.

NHẬT MINH