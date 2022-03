Kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa

(LĐ onilne) - Nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa, bão năm 2022, Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tổ chức kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tặng áo phao cho người dân huyện Di Linh sống gần hồ đập

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm tra về giấy phép hoạt động bến; đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đăng ký phương tiện; các trang thiết bị đảm bảo an toàn của phương tiện chở khách; bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa cho chủ đò, lái đò và người dân tham gia giao thông; nhắc nhở việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức kiểm tra các cá nhân, tổ chức khai thác, hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông; mở bến, bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng; điều khiển phương tiện thủy nội địa vi phạm các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa… Cương quyết đình chỉ hoạt động các phương tiện thủy không đảm bảo các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Sở Giao thông Vận tải cũng chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên và đột xuất hoạt động của bến thủy nội địa, bến khách ngang sông; phương tiện hoạt động trên đường thủy, hồ, đập. Phối hợp các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, tránh thiên tai và hạn chế tối đa các hoạt động không cần thiết trên đường thủy nội địa và các hồ, đập phục vụ khách tham quan du lịch trong mùa mưa, bão năm 2022.

NGUYỄN NGHĨA