Ngày 17/3, Hà Nội và các tỉnh khu vực Bắc Bộ tiếp tục mưa dông

Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ mưa dông, nhiệt độ khoảng 21-26 độ C, mưa kéo dài đến hết ngày nhưng xuất hiện rải rác. Đến hết tuần, khu vực duy trì trạng thái nhiều mây, âm u.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên mực 5.000m đang dịch chuyển sang phía Đông khiến mưa dông xuất hiện nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tại vùng núi Bắc Bộ, lượng mưa ghi nhận được có thể dao động 15-30 mm/ngày, có nơi mưa 50mm. Người dân đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực miền núi nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.

Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, nhiệt độ khoảng 21-26 độ C, mưa kéo dài đến hết ngày nhưng xuất hiện rải rác. Từ nay đến hết tuần, khu vực duy trì trạng thái nhiều mây, âm u.

Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa tập trung về chiều tối. Những ngày tới, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố lân cận có nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, một số nơi nắng nóng trên 35 độ C. Chiều tối và đêm, nền nhiệt giảm xuống mức thấp nhất 23-26 độ C.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 17/3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C; riêng Điện Biên-Lai Châu 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

(Theo Vietnam+)