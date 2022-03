Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo - những vấn đề đặt ra

Trong thời gian sắp tới, Lâm Đồng sẽ triển khai các công trình trọng điểm, thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực khác nhau; vì vậy, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết thấu đáo về công tác liên quan đến việc thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, hạn chế tối đa khiếu nại, tố cáo trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh quan tâm. Việc giám sát của Đoàn ĐBQH Lâm Đồng thực hiện theo chương trình giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây cũng nhằm xem xét, theo dõi, đánh giá toàn diện, khách quan việc thực hiện của các cơ quan tư pháp tại địa phương, UBND tỉnh và các sở, ngành trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Kỳ 1: Nỗ lực đảm bảo an ninh chính trị - trật tự xã hội trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Sau đợt giám sát về lĩnh vực này, Đoàn Đại biểu Quốc hội nhận thấy: Nhìn chung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) đã được các cơ quan tư pháp quan tâm thực hiện, bám sát và quán triệt đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đại diện Công an tỉnh báo cáo với đoàn giám sát về kết quả giải quyết KNTC

Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC đã được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến về tiếp công dân, KNTC, như: Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành luật được tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Lịch tiếp công dân định kỳ, phân công các đồng chí lãnh đạo tiếp dân được niêm yết công khai để Nhân dân tiện theo dõi; việc tiếp công dân được thực hiện đúng nội quy, quy chế tiếp công dân.

Qua báo cáo của các cơ quan tư pháp, trong 5 năm qua, các cơ quan đã tiếp 5.717 lượt công dân với 7.841 đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh. Đơn thư khiếu nại, tố cáo được gửi đến các cơ quan tư pháp cơ bản được giải quyết đạt tỷ lệ 100%; Không phát sinh các đoàn đông người, phức tạp; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ, qua đó, đã góp phần giải quyết dứt điểm các vụ việc KN,TC hạn chế các “điểm nóng” về KN,TC phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, tình hình KN, TC đến Viện Kiểm sát tỉnh Lâm Đồng tương đối nhiều, đơn KN, TC gửi đến Viện Kiểm sát hai cấp không chỉ liên quan đến hoạt động tư pháp mà còn liên quan đến các lĩnh vực khác như đất đai, xây dựng, quản lý và bảo vệ rừng, lĩnh vực KNTC phát sinh đông người, phức tạp, kéo dài chủ yếu liên quan đến hoạt động tín dụng đen, liên quan đến việc tổ chức huê hụi, tranh chấp đất đai... Đây là vấn đề nóng, nổi lên trong thời gian vừa qua, không chỉ của riêng Lâm Đồng.

Ông Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Đơn vị đã phát huy trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, tập trung giải quyết kịp thời những vụ việc mới phát sinh, những vụ việc tồn đọng kéo dài. Công an tỉnh đã giao Thanh tra Công an tỉnh làm đầu mối giúp Giám đốc Công an tỉnh thống nhất quản lý công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC trên địa bàn toàn tỉnh. Thống kê từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021, Công an toàn tỉnh tiếp nhận tổng số 474 đơn, so với cùng kỳ giảm 234 đơn, trong đó tổng số KNTC tuy có giảm, song qua phân tích cụ thể từng loại đơn thì số lượng tăng giảm không đều, cụ thể: Khiếu nại lĩnh vực hành chính tăng 24 đơn , khiếu nại lĩnh vực tố tụng hình sự (TTHS) giảm 269 đơn, tố cáo lĩnh vực hành chính tăng 29 đơn, tố cáo lĩnh vực TTHS giảm 18 đơn. Trong đó, không có KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã tổ chức triển khai công tác tiếp công dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Còn theo đại diện Tòa án nhân dân tỉnh, ông Bùi Hữu Nhân - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh cho biết: Tuy không có vụ việc nào KN, TC đông người, bức xúc hoặc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự, gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn còn một số trường hợp KN nhiều lần, đơn KN gởi vượt cấp hoặc gởi đến các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương của Đảng, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan báo chí; đài truyền hình, Lãnh đạo các Cơ quan Đảng..., nhằm gây áp lực cho Tòa án mà nội dung KN bản án có hiệu lực pháp luật là không khách quan, cá biệt, có trường hợp việc KN đã giải quyết nhiều nhưng vẫn khiếu nại như bà Cao Thị Đếm, ông Hoàng Kim Phúc.. Đa số đơn KN, TC thuộc tố tụng dân sự, chủ yếu là các hoạt động thu thập chứng cứ, chậm giải quyết vụ án, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, KN quyết định giải quyết KN về trả lại đơn khởi kiện; KN bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Được biết, các đơn vị trong Tòa án hai cấp đã bố trí phòng tiếp công dân theo đúng quy định.Việc tiếp công dân được thực hiện đúng nội quy, quy chế tiếp công dân, bố trí cán bộ làm công tác thường trực tiếp công dân hằng ngày nhằm tiếp nhận các thông tin, kiến nghị phản ánh trực tiếp của người dân để giải quyết kịp thời.Việc tổ chức đối thoại giữa người dân (người khởi kiện) với cơ quan hành chính Nhà nước chủ yếu thông qua các vụ án hành chính, đây là giai đoạn bắt buộc trong Luật tố tụng hành chính. Trong thời gian qua, Tòa án hai cấp tỉnh Lâm Đồng luôn chú trọng tổ chức các phiên đối thoại, tạo điều kiện cho người dân gặp gỡ lãnh đạo UBND các cấp, các cơ quan hành chính để phản ánh những bức xúc, vướng mắc nhằm tháo gỡ khó khăn và giải quyết yêu cầu cho Nhân dân.

Ông Trần Hữu Thọ - Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự cho biết: Trong những năm qua, cùng với số lượng án phải thụ lý, giải quyết tăng cao thì lượng đơn KN, TC trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có xu hướng phát sinh ngày càng nhiều, năm sau nhiều hơn năm trước và số đơn có tính chất phức tạp, gửi nhiều lần, gửi nhiều nơi, nhiều cấp, vừa khiếu nại, vừa tố cáo ngày một nhiều. Chẳng hạn 6 tháng đầu năm 2021, số lượt công dân đến cơ quan THADS của tỉnh KN, TC, phản ánh, kiến nghị tăng 52 lượt so với cùng kỳ năm 2020; số đơn thư KN, TC, đề nghị, kiến nghị, phản ánh tiếp nhận tăng 124 đơn so với cùng kỳ năm 2020, trong đó người gửi đơn chủ yếu là các đương sự trong các vụ việc thi hành án, ngoài ra một số tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án cũng có đơn thư KN, TC về THADS. Qua ra soát, kiểm tra cho thấy, đa số nội dung đơn đều liên quan đến việc tác nghiệp, giải quyết thi hành án và áp dụng các trình tự, thủ tục pháp luật trong việc ban hành, tổ chức thực hiện các quyết định, văn bản về THADS của Thủ trưởng, Chấp hành viên cơ quan THADS. Nhiều việc KN, TC không đúng sự thật, người phải thi hành án lợi dụng việc KN, TC để kéo dài, trì hoãn việc thi hành án; một số người dân do nhận thức pháp luật chưa đúng đã bị lôi kéo, thậm chí bị lừa gạt vào các dịch vụ pháp luật chất lượng thấp, tư vấn các nội dung pháp lý không đúng bản chất sự việc để thu phí, trục lợi thông qua con đường khiếu nại, khiếu kiện.

Mặc dù số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh nhiều nhưng thời gian qua Cục THADS tỉnh đã thực hiện tốt công tác xử lý, phân loại, thụ lý, giải quyết đơn thư theo đúng quy định của pháp luật, không để đơn thư KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

(CÒN NỮA)

NGUYỆT THU