Ấm áp Tết Lào ở thành phố ngàn hoa

Rạng ngời, xinh đẹp và đầy tự hào trong bộ trang phục Sinh, Salong truyền thống của xứ sở hoa Chăm Pa, những du học sinh Lào biểu diễn điệu múa Lăm vông và thực hiện các nghi thức té nước, buộc chỉ cổ tay cho thầy, cô và các bạn sinh viên Việt Nam để cầu một năm mới bình an, may mắn.

Sinh viên Lào thực hiện các nghi lễ truyền thống trong Tết cổ truyền Bunpimay

Là năm thứ 2 được Đoàn Trường Đại học Đà Lạt phối hợp với Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và Hội Hữu nghị Việt - Lào tổ chức, những tình cảm ấm áp trong chương trình đón Tết Bunpimay đã giúp cho các bạn sinh viên Lào đang học tập tại thành phố Đà Lạt vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều em đã lâu chưa được gặp gia đình.

Tết cổ truyền Bunpimay của nước bạn Lào thường diễn ra từ ngày 13-16/4 dương lịch hàng năm. Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào năm 2022 (2565 Phật lịch), những nghi thức truyền thống của Tết cổ truyền Bunpimay đã được tổ chức trang trọng và ấm áp cho 24 sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Đà Lạt. Trong ngày, nhiều hoạt động truyền thống đón Tết cổ truyền của Nhân dân các bộ tộc Lào - Tết Bunpimay như nghi thức buộc chỉ cổ tay, lễ hội té nước mừng năm mới, liên hoan ẩm thực, giao lưu văn nghệ - thể thao giữa sinh viên Lào và sinh viên Việt Nam đã được diễn ra trong không khí thân tình, sôi nổi và đoàn kết.

Đại diện cho các du học sinh Lào, Sisahad Mayoulath (sinh viên Khoa Luật) bày tỏ: “Vui sướng, hạnh phúc, xúc động là cảm xúc của em ngay lúc này. Dù không được về Lào, nhưng em và các bạn vẫn được đón Tết cổ truyền Bunpimay của dân tộc, điều này khiến em đỡ nhớ quê hương, nhớ ba mẹ rất nhiều”.

Sinh sống và học tập tại thành phố Đà Lạt, mỗi du học sinh Lào đều được đặt một cái tên tiếng Việt. Tên của Sisahad Mayoulath là May. Với khả năng nói tiếng Việt lưu loát, May chia sẻ thêm với các bạn sinh viên Việt Nam: Văn hóa lễ hội được xem là đặc trưng của văn hóa Lào. Tất cả các lễ hội trong năm đều bắt đầu bằng từ “Bun” - nghĩa là làm phước. Tết Lào cũng bắt đầu bằng từ Bun - Bunpimay, diễn ra từ ngày 13-16/4 hàng năm. Lúc này, ở nước Lào thời tiết chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, nên phong tục té nước để cầu may trở thành đặc trưng của văn hóa Tết.

Tết Bunpimay cũng là dịp để các sinh viên người Việt Nam tìm hiểu nhiều hơn về phong tục, văn hóa của nước bạn. Những nụ cười hòa vào nhau cùng niềm thích thú khi chứng kiến các nghi lễ truyền thống. Lê Dương Hoàng Khang (sinh viên năm 4, Khoa Vật lý và Kỹ thuật hạt nhân) hào hứng chia sẻ: “Chúng em đã có điều kiện tìm hiểu và được biết Việt Nam và Lào là hai nước anh em, có mối quan hệ gắn kết lâu đời. Chính vì vậy, chúng em và các bạn sinh viên Lào thường xuyên kết nối, giao lưu. Ngoài việc học tập, chúng em còn được các bạn chỉ thêm về ẩm thực, văn hóa của người Lào”.

Hàng năm, số du học sinh Lào sinh sống, học tập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày càng tăng. Năm học 2021-2022, tỉnh Lâm Đồng đã đón nhận thêm 5 du học sinh Lào sang học tập tại Trường Đại học Đà Lạt, nâng tổng số du học sinh trên địa bàn tỉnh lên 24 em. Dành những tình cảm đặc biệt cho các du học sinh đến từ đất nước TriệuVoi, PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt chia sẻ trong dịp Tết Bunpimay: “Trong năm vừa qua, Nhà trường ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực học tập, đóng góp của các em tại Trường Đại học Đà Lạt. Thầy rất tự hào khi thấy những thành tích các em đã hoàn thành vào năm trước. Thầy cũng mong các em tiếp tục nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành “Công dân toàn cầu ưu tú”, góp sức mình dựng xây đất nước tươi đẹp, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của Cộng đồng các nước ASEAN và quốc tế”.

Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng gần gũi, cùng chung dòng Mê Kông, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ. Nhân dân hai nước gắn bó như anh em một nhà, đồng cam cộng khổ bên nhau. Mối quan hệ dân tộc thiêng liêng ấy được hình thành và hun đúc trong quá trình dựng nước và giữ nước; được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt - Lào dày công vun đắp, trở thành tài sản quý giá của hai dân tộc. Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam - Lào, kỷ niệm 60 năm ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ngày Ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Những tình cảm ấm áp trong chương trình Tết Bunpimay cũng là một trong những động lực để các du học sinh Lào vượt qua trở ngại, hoàn thành xuất sắc việc học tập và đặc biệt là có nhiều ấn tượng tốt đẹp nơi mảnh đất Việt thương yêu. Hơn thế nữa, các em sẽ thêm trân quý, cùng chung tay gìn giữ, xây đắp mối quan hệ Việt - Lào thắm tình hữu nghị, trọn nghĩa thuỷ chung như Bác Hồ từng nói “Việt - Lào, hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

VIỆT QUỲNH