Bảo Lâm: Trao nhà tình nghĩa cho 2 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số

(LĐ online) - Sáng 28/4, Công an huyện Bảo Lâm phối hợp cùng UBND xã Lộc Phú tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho 2 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Thượng tá Trần Quốc Hạnh - Phó trưởng Công an huyện Bảo Lâm dự và trao tặng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo.

Công an huyện Bảo Lâm trao tặng nhà và quà cho gia đình bà Ka Huânh

Các hộ nghèo được trao tặng nhà dịp này gồm gia đình ông K’Lái (70 tuổi) và gia đình bà Ka Huânh (61 tuổi) cùng ngụ tại Thôn 1 (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm). Trong đó, ông K’Lái là gia đình chính sách, nguyên là Trưởng Công an xã Lộc Phú. Hiện, căn nhà ông và gia đình đang ở đã xuống cấp nhưng không có điều kiện để sửa chữa, nâng cấp.

Còn gia đình bà Ka Huânh thuộc hộ nghèo, chồng đã mất cách đây nhiều năm và đang sống cùng các con. Bà Huânh và các con đang số trong căn nhà xuống cấp, nhưng vì điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn nên chưa thể xây mới.

Sau khi khảo sát thực tế, Công an huyện Bảo Lâm đã định hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng/gia đình để sửa chữa, xây mới nhà tình nghĩa cho 2 gia đình ông K’Lái và Ka Huânh. Sau hơn 1 tháng thi công, 2 căn nhà đã được hoàn thành đưa vào sử dụng. Đây là nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an huyện Bảo Lâm đóng góp.

Dịp này, Công an huyện Bảo Lâm cũng đã trao tặng nhiều phần quà là các dụng cụ, vật phẩm như bàn ghế, quạt điện, nồi cơm điện… mừng 2 gia đình về nhà mới.

Càng ý nghĩa hơn khi 2 căn nhà được hoàn thành đúng vào dịp chào mừng, kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lực lượng Công an Nhân dân đối với các hộ nghèo và bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, góp phần giúp bà con khắc phục khó khăn vươn lên thoát nghèo.

HẢI ĐƯỜNG