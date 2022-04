Các chợ tăng cường phòng chống cháy nổ

(LĐ online) - Thời điểm này đã bắt đầu vào mùa khô nên công tác phòng chống cháy, nổ là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tại các chợ truyền thống, ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các tiểu thương nâng cao cảnh giác, đề phòng "giặc lửa"; đặc biệt là kiểm tra phương tiện phòng cháy, chữa cháy, tập huấn cho các tổ, đội phòng cháy, chữa cháy tại chỗ nhằm chủ động ứng phó với tình huống có thể xảy ra.

Ban Quản lý chợ Đà Lạt thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy cho hộ buôn bán

Trong những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy ở các chợ trên địa bàn TP Đà Lạt được Ban Quản lý chợ và các ngành chức năng đặc biệt quan tâm, coi trọng. Tại chợ Đà Lạt và một số chợ khác trên địa bàn không để xảy ra bất cứ một vụ cháy, nổ nào. Tiểu thương chấp hành khá tốt việc không đốt nhang, đèn và tự trang bị bình chữa cháy mini… Từ những kinh nghiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy ở các chợ cho thấy, để làm tốt công tác này cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự tham gia, hỗ trợ tích cực của mọi tầng lớp nhân dân.

Bà Phạm Thị Gương - Tiểu thương chợ Đà Lạt, cho biết: “Ban Quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền để tiểu thương nâng cao tinh thần cảnh giác trong phòng chống cháy nổ, không thắp nhang thờ cúng nơi buôn bán, khi tan chợ phải ngắt cầu dao điện”. Chị Hoàng Nhã An (Phường 9, TP Đà Lạt) chia sẻ: Thường ngày tôi hay đi chợ Phan Chu Trinh vì gần nhà, lâu lâu nhà có tiệc, nên tôi hay ra chợ Đà Lạt để mua, vì ở đây bán đầy đủ hơn. Tôi để ý thấy việc bố trí chỗ buôn bán, phòng cháy, chữa cháy rất hợp lý, an toàn. Mong rằng mỗi người dân đều nâng cao tinh thần cảnh giác, luôn chấp hành tốt các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy để góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của mình và của mọi người.

Chợ Đà Lạt được biết đến là khu chợ sầm uất nhất, không chỉ thu hút khách địa phương mà còn cả khách du lịch. Thời gian qua, Ban Quản lý chợ thường xuyên quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Ông Nguyễn Long An - Trưởng Ban Quản lý chợ Đà Lạt cho biết: Do chợ có nhiều hộ buôn bán nên công tác phòng chống cháy nổ và phòng cháy, chữa cháy luôn được quan tâm. Ngày nào chúng tôi cũng đi kiểm tra và nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy. Chợ Đà Lạt hiện có 871 hộ tiểu thương (tính cả chợ đêm là hơn 1.000 quầy) đều chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Tiểu thương buôn bán tại đây đều nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy và tắt điện vào ban đêm để phòng, chống chập điện. Hệ thống loa tại chợ kịp thời thông báo cho hộ buôn bán những quy định về phòng chống cháy nổ và phòng cháy, chữa cháy. Tại các khu vực dân cư đông đúc đều có trang bị bình chữa cháy mini.

Hiện nay, thời tiết đang vào mùa nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Do vậy, việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy là điều hết sức cần thiết nhằm hạn chế những thiệt hại khó lường khi xảy ra cháy ở khu vực chợ. Nhưng trên hết vẫn là ý thức của các tiểu thương và người dân đến chợ có thực hiện tốt nội quy phòng cháy, chữa cháy. Mỗi hộ tiểu thương cần tăng cường công tác tự kiểm tra phòng cháy, chữa cháy, để kịp thời phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn phát sinh gây cháy, nổ, để có biện pháp khắc phục kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có sự cố xảy ra.

BÌNH AN