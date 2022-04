Chủ quán tự in hóa đơn 4 ly cà phê ''Phượng hoàng lửa'' giá 28,8 triệu đồng để câu like

(LĐ online) - Chiều 21/4, Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng Công an TP Bảo Lộc cho biết: Từ những thông tin xôn xao về ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có giá 7,2 triệu đồng được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều về tính xác thực, Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành xác minh những thông tin liên quan.

Hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có giá 28,8 triệu đồng đang lan truyền trên mạng xã hội không phải do khách tính tiền mà do chủ quán Photo And Bike Coffee tự in để đăng tải lên trang facebook cá nhân

Qua xác minh của cơ quan công an, hóa đơn tính tiền cà phê lan truyền trên mạng xã hội từ trưa 20/4 là của Quán Photo And Bike Coffee (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) do ông Nguyễn Quốc Huy làm chủ. Những thông tin trong hóa đơn tính tiền ghi rõ 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có tổng số tiền 28,8 triệu đồng (tương đương 7,2 triệu đồng/ly).

Trong ngày 21/4, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Bảo Lộc và Công an phường Lộc Tiến đã làm việc với ông Nguyễn Quốc Huy để xác minh tính xác thực của hóa đơn tính tiền này. Qua làm việc và theo bản tường trình, ông Huy thừa nhận hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có tổng tiền 28,8 triệu đồng không phải là sự thật. Hóa đơn này do ông Huy tự in rồi đăng tải lên trang facebook cá nhân của mình để nhằm câu like. Sau đó, hóa đơn này được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ lại.

Theo Đại tá Phùng Tất Thành, sau khi làm việc, cơ quan công an đã yêu cầu ông Nguyễn Quốc Huy gỡ bỏ các thông tin mà ông đăng tải về hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” giá 28,8 triệu đồng trên trang facebook cá nhân và zalo của mình theo quy định; đồng thời, yêu cầu ông Huy chấp hành nghiêm các quy định khi đăng tải các thông tin trên facebook và zalo đảm bảo tính chính xác, minh bạch các thông tin liên quan. Nếu ông Huy tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 12/4, trên mạng xã hội lan truyền hóa đơn tính tiền mỗi ly cà phê “Phượng hoàng lửa” được tính giá 249.000 đồng tại quán cà phê này đã được Báo Lâm Đồng Online thông tin qua bài viết Thực hư về ly cà phê “Phượng hoàng lửa” giá 249.000 đồng ở Bảo Lộc

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận, trong menu của quán không có thức uống cà phê có tên “Phượng hoàng lửa”, mà chỉ có cà phê trứng và được ghi giá từ 100.000 – 249.000 đồng/ly. Tuy nhiên, giá của cà phê trứng có dấu hiệu tẩy xóa và vừa được dán mới.

NGUYỄN QUÂN