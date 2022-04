Miệt mài cấp căn cước công dân trong 4 ngày nghỉ lễ

(LĐ online) - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Cát Tiên sẽ vẫn bố trí các lực lượng tại địa điểm trụ sở Công an huyện để làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân.

Công an huyện Cát Tiên làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân trong sáng 30/4

Theo Thượng tá Lê Văn Việt - Phó trưởng Công an huyện Cát Tiên, những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, rất đông bà con người dân ở địa phương nói chung, người học tập, làm việc ở các tỉnh khác nói riêng về quê nghỉ lễ với gia đình và cũng tiện dịp làm hồ sơ đăng ký cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử.

Từ thực tế đó, Công an huyện Cát Tiên đã chỉ đạo các tổ cấp căn cước công dân duy trì hoạt động xuyên suốt trong những ngày nghỉ lễ để kịp thời cấp căn cước công dân cho bà con với tinh thần làm việc ngày đêm và không nghỉ, nhằm đảm bảo tiến độ của đơn vị theo chỉ đạo của cấp trên.

Khi đi làm căn cước công dân, người dân cần chuẩn bị đầy đủ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thông báo số định danh cá nhân (liên hệ công an xã nơi thường trú).

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Cát Tiên đã thu nhận 31.183 hồ sơ làm căn cước công dân. Trong đó, công dân thường trú 29.941 hồ sơ, công dân tạm trú 1.242 hồ sơ. Tất cả các hồ sơ trên đã được Công an huyện Cát Tiên chuyển về đơn vị C06, Bộ Công an để cấp thẻ. Đến nay, số lượng căn cước công dân trên địa bàn huyện đã được cấp, hoặc nhận trả về địa phương đạt 95%.

HOÀNG SA