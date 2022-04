Một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc

(LĐ online) - Mục tiêu đặt ra là kéo giảm tối thiểu 5% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2021 mà Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đặt ra trong năm nay.

Cán bộ chiến sỹ cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền về Luật Giao thông và văn hoá giao thông

Thực hiện Năm An toàn Giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, với mục tiêu vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch vừa tập trung công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát lời kêu gọi người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tích cực tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nhằm giảm thiểu đến mức tối đa các vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ tai nạn có nguyên nhân từ rượu, bia, không tuân thủ các quy tắc giao thông và góp phần kéo giảm tối thiểu 5% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2021 mà Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đặt ra trong năm nay.

Theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt vừa chính thức có hiệu lực, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh lưu ý người dân một số quy định mới như sau:

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 nghìn đồng.

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng;

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường, làn đường hoặc điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng;

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng;

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển xe đang chạy; điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; điều khiển xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, tước giấy phép lái xe 22 tháng đến 24 tháng.

Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức) bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng;

Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng;

Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng;

Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng;

Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng kêu gọi người dân cùng chung tay tuyên truyền và thực hiện các khẩu hiệu: “Văn hóa giao thông là không tai nạn”, “Một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc”, “Đội mũ bảo hiểm cho con, hạnh phúc cho mọi nhà”, “Đã uống rượu bia không lái xe”, “Người dân tỉnh Lâm Đồng chung tay xây dựng văn hóa giao thông”.

NGUYỄN NGHĨA