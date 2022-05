Bảo Lâm: Xe ô tô va chạm với xe máy trên đèo B40, 1 người tử vong tại chỗ

(LĐ online) - Vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bán tải và xe máy vừa xảy ra trên đèo B40 (huyện Bảo Lâm) khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe bán tải và xe máy xảy ra trên đèo B40 khiến 1 người tử vong vào chiều 18/5

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra 16 giờ 20 phút ngày 18/5 trên đèo B40 đoạn qua địa phận xã B’Lá (huyện Bảo Lâm). Vào thời điểm trên, xe ô tô bán tải mang biển số tỉnh Gia Lai do ông Trương Xuân Đoàn (47 tuổi, ngụ tại TP Hà Nội) điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 725 theo hướng từ xã Lộc Bắc ra trung tâm thị trấn Lộc Thắng. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy do anh K’Vọ (28 tuổi, ngụ xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Tại hiện trường, xe ô tô bán tải lấn hoàn toàn qua phần đường bên trái theo hướng lưu thông. Vụ tai nạn khiến xe anh K’Vọ tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị dập nát biến dạng hoàn toàn.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng huyện Bảo Lâm đã có mặt điều tiết giao thông; đồng thời, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào chiều 17/5, tại Km 131+550m Quốc lộ 20, thuộc Thôn 3, Lộc An (huyện Bảo Lâm) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con mang biển số TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Đức Nghiệp (49 tuổi, ngụ tại Lộc An, huyện Bảo Lâm) điều khiển lưu thông hướng TP Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh điều khiển. Khi đến địa điểm trên xảy ra va chạm với xe máy do anh Vũ Hoàng Long (18 tuổi, ngụ xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm) điều khiển lưu thông theo hướng nược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Long tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

HẢI ĐƯỜNG