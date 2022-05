Bảo Lộc: Trao tặng máy lọc nước cho trường Đạ Nghịch

(LĐ online) - Chiều 17/5, xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH URC Việt Nam (trụ sở đóng tại tỉnh Bình Dương) tiến hành trao tặng máy lọc nước trị giá 40 triệu đồng cho Trường Mầm non Đạ Nghịch.

Công ty TNHH URC Việt Nam trao tặng máy lọc nước cho Trường Mầm non Đạ Nghịch

Trường Mầm non Đạ Nghịch có 120 học sinh, với 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số Châu Mạ. Đa phần các cháu đều có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, máy lọc nước công nghiệp do Công ty TNHH URC Việt Nam được thiết kế hiện đại, với công suất 100 lít/giờ sẽ mang lại nguồn nước sạch, an toàn để cô và trò nhà trường sử dụng trực tiếp đảm bảo hợp vệ sinh.

Dịp này, Công ty TNHH URC Việt Nam cũng đã trao tặng 20 phần quà cho các cháu học sinh Trường Mầm non Đạ Nghịch.

Được biết, Công ty TNHH URC Việt Nam đang triển khai thực hiện chương trình an sinh xã hội mang lại nguồn nước sạch hợp vệ sinh cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước; trong đó, có tỉnh Lâm Đồng. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống chất lượng cao từ nguồn nước sạch hợp vệ sinh đến với người dân khó khăn.

HẢI ĐƯỜNG