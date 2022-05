Cát Tiên: Ra mắt mô hình Khu dân cư an toàn phòng cháy và chữa cháy

(LĐ online) - Ngày 20/5, Công an huyện Cát Tiên tổ chức lễ ra mắt mô hình Khu dân cư an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Ra mắt Ban Điều hành và thành viên mô hình

Tại buổi lễ ra mắt, Công an huyện đã thông qua quyết định thành lập mô hình Khu dân cư an toàn phòng cháy và chữa cháy, ra mắt Ban Điều hành và thành viên mô hình.

Việc ra mắt mô hình Khu dân cư an toàn phòng cháy và chữa cháy nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong quá trình chấp hành các quy định của luật phòng cháy và chữa cháy; ồng thời, tuyên truyền sâu, rộng tới nhân dân các quy định, cách thức phòng cháy, chữa cháy trong sinh hoạt, sản xuất.

Mô hình theo được xây dựng phương châm thực hiện 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ”, qua đó củng cố và nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, kịp thời xử lý nhanh các vụ cháy ngay từ ban đầu, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Trong thời gian tới, mô hình Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy sẽ được Công an huyện Cát Tiên nhân rộng để toàn dân nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng cháy, chữa cháy, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, giúp mọi người biết cách phòng ngừa và tự tổ chức chữa cháy, thoát nạn, cứu người, tài sản an toàn ngay khi xảy ra cháy.

HOÀNG SA