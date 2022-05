Cát Tiên: Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 47,47% kế hoạch

Theo UBND huyện Cát Tiên, tính đến ngày 30/4, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện là 20.625 triệu đồng, đạt 47,47% kế hoạch tỉnh và kế hoạch huyện. Trong đó, thu từ thuế, phí thực hiện 14.363 triệu đồng, đạt 49,02% kế hoạch tỉnh và kế hoạch huyện. Tuy nhiên, theo đánh giá về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì huyện Cát Tiên đang có số thu thuế phí thấp so với các huyện, thành phố. Trong đó, một số khoản thu có tỷ lệ thấp như: thu khác ngân sách thực hiện là 684 triệu đồng, đạt 24,43%; thuế giá trị gia tăng đạt 22,46%; thuế tài nguyên đạt 9,86% so với kế hoạch tỉnh và kế hoạch huyện. Do đó, UBND huyện Cát Tiên chỉ đạo cho các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ, đội thuế; chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung khai thác nguồn thu, các khoản còn thất thu…

