Công an Đức Trọng sẵn sàng triển khai đăng ký, cấp biển số xe theo quy định mới

(LĐ online) - Công an huyện Đức Trọng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, đảm bảo thời gian triển khai đăng ký, cấp biển số xe theo quy định mới bắt đầu từ ngày 21/5/2022 theo quy định.

Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự - Công an huyện Đức Trọng là điểm tiếp nhận đăng ký xe ô tô cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Ngoài ra, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự - Công an huyện Đức Trọng cũng là địa điểm đăng ký xe mô tô, xe máy, xe máy điện đối với các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa và các xã: Tân Thành, Tà Hine, Ninh Loan, Tà Năng và Đa Quyn.

Riêng đối với các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn các xã Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, N’Thol Hạ, Bình Thạnh, Phú Hội, Ninh Gia, Tân Hội, Đà Loan đến đăng ký phương tiện tại công an xã nơi đặt trụ sở hoặc công an xã nơi thường trú.

N.MINH