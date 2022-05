Di Linh: Ra mắt mô hình Tổ dân phố chủ động, không để xảy ra cháy nổ, giữ vững an toàn về PCCC

(LĐ online) - Ngày 13/5, Công an huyện Di Linh cho biết, Công an huyện vừa ra mắt mô hình “Tổ dân phố chủ động, không để xảy ra cháy nổ, giữ vững an toàn về PCCC” tại thị trấn Di Linh.

Tập huấn về công tác PCCC cho tiểu thương và Ban quản lý chợ Di Linh

Tổ dân phố được lựa chọn làm điểm xây dựng mô hình “Tổ dân phố chủ động, không để xảy ra cháy nổ, giữ vững an toàn về PCCC” là tổ dân phố 15 (thị trấn Di Linh). Đây là địa bàn có chợ và khá đông các hộ kinh doanh, khu dân cư; nơi có khả năng xảy ra các vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Sau khi ra mắt mô hình đã có trên 100 hộ kinh doanh và 274 hộ gia đình đăng ký thực hiện phương châm chủ động 04 tại chỗ nhằm phòng ngừa cháy nổ xảy ra, góp phần xây dựng khu phố an toàn, đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị.

Phát biểu tại lễ ra mắt mô hình, Thượng tá Nguyễn Văn Chính - Phó Trưởng Công an huyện đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, nhất là sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ đã đánh giá đúng thực trạng an toàn PCCC tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, các hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn. Xác định đây là mô hình PCCC đầu tiên của cấp cơ sở triển khai thực hiện, hy vọng mô hình hoạt động hiệu quả, đúng thực chất, nâng cao được tính chủ động trong tham gia PCCC tại khu dân cư, xem công tác PCCC là trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân. Đồng thời, xây dựng lộ trình đưa mô hình nhân rộng tại 22 tổ dân phố còn lại và thông báo kinh nghiệm hoạt động để các địa phương trên địa bàn huyện nghiên cứu, học tập, góp phần đưa công tác PCCC là công tác thường xuyên, chuyên nghiệp tại cơ sở.

HOÀNG YÊN