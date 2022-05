Giỏ xách tái chế của phụ nữ Phường 3

Từ những tấm băng rôn, pano sau khi được sử dụng tại các chương trình, hội nghị được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Phường 3 (TP Đà Lạt) thu gom để cắt, may tỉ mỉ thành những chiếc giỏ xách đi chợ tiện dụng. Đây không chỉ là hoạt động nằm trong Chương trình Chung tay giảm thải rác thải nhựa mà còn tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho hội viên phụ nữ yếu thế.

Là công việc yêu thích nên chị Nguyện chẳng mấy khó khăn khi cắt, may băng rôn thành những giỏ xách thân thiện môi trường

Trong gian nhà trọ rộng hơn chục mét vuông của chị Phạm Thị Nguyện (Tổ dân phố 3) chất đầy những đồ dùng gia đình vải vóc, đồ đạc của khách cần sửa. Thế nhưng chị cũng luôn dành một góc để cất những tấm băng rôn do Hội Phụ nữ phường giao lại để những lúc rảnh rỗi lại tranh thủ ngồi cắt, may chúng thành những chiếc giỏ xách.

Bẩm sinh hai chân bị teo, mọi công việc của chị gắn liền với chiếc xe lăn, di chuyển vô cùng khó khăn nên chị gắn bó với công việc của một thợ may. Từ ngày được Hội LHPN phường tạo điều kiện, gia đình chị có thêm đồng ra đồng vào. Vốn có tay nghề may vá, chị Nguyện dường như không mấy có khăn với công việc này. “Công việc không thường xuyên, nhất là lúc dịch, đơn đặt hàng không nhiều nhưng mình cứ túc tắc làm, coi như có thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Như vậy cũng đã đủ vui rồi”, chị Nguyện cười chia sẻ.

Cũng như chị Nguyện, từ năm 2019, trong nhà chị Ông Thị Uyên Chi (Tổ dân phố 12) có thêm một chiếc máy may nhỏ, làm kế sinh nhai. Đây là mô hình hỗ trợ kinh tế của hội LHPN Phường 3 dành cho phụ nữ yếu thế. Để có thể thành thạo từng đường kim, mũi chỉ, chị Uyên Chi phải mất cả tháng trời làm quen, từ những mũi khâu xiêu vẹo đến lúc có thể làm ra một chiếc giỏ hoàn chỉnh.

“Lúc đầu làm không quen, tay chân mình cứ cứng đờ, may xấu lắm, cũng may có các chị tận tình hướng dẫn. Tiền công tuy không nhiều nhưng công việc đơn giản, không cần bỏ vốn nên cũng đỡ được phần nào. Có máy may, mình cũng có thể sửa được quần áo cho người thân trong gia đình”, chị Chi tâm sự.

Mô hình Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường bằng việc may những chiếc giỏ từ những vật liệu tái chế thân thiện với môi trường được Hội LHPN Phường 3 triển khai từ năm 2018. Chị Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội cho biết, triển khai thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 - 2020, Hội LHPN Phường 3 đã xây dựng kế hoạch xây dựng mô hình “Tiết kiệm xanh góp phần xây dựng đô thị văn minh”.

Sau thời gian triển khai, mô hình đã tạo sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên. Bằng việc mở rộng các biện pháp tuyên truyền cũng như triển khai các hoạt động thiết thực như đổi rác lấy quà, mua giỏ tặng cây xanh… đã góp phần giúp hội viên và người dân trên địa bàn nâng cao ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Để hiện thực hóa ý tưởng này, những người đứng đầu như chị Nguyễn Thị Mai đã tự mua máy may, mày mò học cách làm ra những chiếc giỏ đầu tiên sau đó giao lại cho các hội viên. Những chiếc giỏ xách chỉ có giá từ 5.000 - 10.000 đồng, toàn bộ số tiền bán giỏ được giao lại cho người gia công tùy vào số lượng. Số tiền 100.000 - 200.000 đồng có thể chẳng đáng là bao với nhiều người nhưng lại là niềm vui lớn cho những người yếu thế như chị Nguyện, chị Chi và chị Luyến.

“Chúng tôi tin rằng mình đang làm những việc tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa. Với phong trào phụ nữ, chúng tôi muốn bắt đầu từ những thứ giản dị trong đời thường nhưng sẽ mang lại niềm vui, tạo thêm động lực và niềm tin cho chị em vượt lên những khó khăn của cuộc sống thường ngày”, chị Nguyễn Thị Mai chia sẻ. Ngoài việc tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ sử dụng giỏ xách trong sinh hoạt hằng ngày thì nhờ giới thiệu của cán bộ Hội, một số cửa hàng đặc sản, vựa dâu trên địa bàn thành phố cũng mua giỏ ủng hộ phong trào của phụ nữ địa phương.

Những chiếc giỏ được làm thủ công từ đôi bàn tay của những người phụ nữ với máy móc đơn giản có thể chẳng so sánh được với những mặt hàng công nghiệp với mẫu mã đa dạng. Nhưng nếu biết được những cán bộ, hội viên phụ nữ đã rất vất vả để làm ra chúng, sẽ chẳng ai nỡ đặt xuống. Và hơn cả, khi sử dụng mỗi chiếc giỏ cũng là đã tham gia vào việc tái chế rác thải, giảm thiểu tác động của rác thải nhựa ra môi trường, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

HỒNG THẮM