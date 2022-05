Khởi sắc Đạ Nhar

Nhờ sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước và địa phương, những năm qua, đời sống của người dân ở thôn Đạ Nhar, xã Quốc Oai (Đạ Tẻh) đã có nhiều đổi thay đáng kể; bà con luôn có tinh thần đoàn kết, thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, tích cực lao động, sản xuất.

Đồng bào DTTS thôn Đạ Nhar tích cực trồng trọt, chăn nuôi để từng bước phát triển kinh tế

Để nâng có hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích sản xuất, giai đoạn 2016 - 2020, thôn Đạ Nhar đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi diện tích điều già cỗi, kém hiệu quả sang trồng dâu, cao su, cà phê, tràm lấy gỗ, cây ăn trái với diện tích trên 130 ha. Tập trung triển khai các mô hình sản xuất như: trồng dâu nuôi tằm, trồng cây cao su, cây ăn trái. Triển khai chăm sóc 120 ha cao su tập trung, hiện nay, bước sang năm thứ 6 - 7 đã mở miệng và cho thu hoạch được hơn 100 ha. Riêng trong quý I năm 2022, Đảng ủy, UBND xã Quốc Oai đã xây dựng kế hoạch và bắt đầu chuyển đổi 1,8 ha đất hoang hoá sang trồng cây dâu tằm; đây là một trong những mô hình dân vận chính quyền làm điểm để bà con học tập, nhân rộng.

Để ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; chính quyền địa phương đã hỗ trợ thôn trên 6,8 tỷ đồng để bà con triển khai các mô hình trồng dâu gắn với nghề nuôi tằm có hiệu quả. Đến nay, đã có trên 30 hộ tham gia trồng dâu và có 18 hộ đang nuôi tằm cho thu nhập ổn định. Từ những mô hình này, bà con đã mạnh dạn học tập làm theo, đến nay, diện tích đã được mở rộng có hiệu quả hơn. Công tác giao khoán quản lý, bảo vệ rừng và hưởng chi trả từ dịch vụ mội trường rừng với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng/năm.

Các công trình cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, đến nay, 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa hoặc cứng hóa; trường học, phân trạm y tế, nhà văn hóa thôn được đầu tư khang trang; hệ thống điện đường chiếu sáng dọc tuyến đường thôn với chiều dài 2,5 km. Tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 - 2021 là trên 8,3 tỷ đồng. Các chế độ chính sách đối với người có công, chính sách dân tộc, chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo... luôn được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống đồng bào DTTS. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm, đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí cũ giảm còn 6 hộ chiếm 1,97% (giảm 17,66% so với năm 2016); hộ cận nghèo theo tiêu chí cũ giảm còn 14 hộ chiếm 4,59% (giảm 19,95% so với năm 2016).

Cùng với đó, chính quyền địa phương luôn tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình chính sách tiêu biểu, khó khăn nhân dịp lễ, tết; hỗ trợ xây mới trên 30 căn nhà ở cho hộ nghèo DTTS tại thôn Đạ Nhar; xây mới và sửa chữa 13 căn nhà cho các đối tượng chính sách. Công tác giáo dục vùng đồng bào DTTS được quan tâm, các trường làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp đạt 100%, duy trì sỹ số luôn đạt trên 98%; chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS Tây Nguyên được nâng lên hàng năm. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, các hoạt động truyền thông về sức khỏe sinh sản, y tế quốc gia, chăm sóc bà mẹ trẻ em vùng đồng bào DTTS được địa phương đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Phân Trạm y tế Đạ Nhar phục vụ khám và cấp thuốc miễn phí cho trên 1.500 lượt người.

Giai đoạn 2021 - 2026, xã Quốc Oai tập trung huy động các nguồn lực, xem trọng phát huy nội lực, tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, làm thay đổi mọi mặt vùng đồng bào DTTS Tây Nguyên, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo tới mức thấp nhất và đảm bảo tính bền vững. Nâng cao trình độ nhận thức, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, làm thay đổi bộ mặt thôn, buôn. Tạo điều kiện thuận lợi để bà con Nhân dân trong thôn được chăm sóc sức khoẻ. Tăng cường các hoạt động xã hội, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, y tế, các chế độ chính sách đối với người có công, chính sách dân tộc, các phong trào văn hóa - thể thao. Phát huy dân chủ, giữ vững an ninh - quốc phòng, tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Đức Trọng - Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai cho biết: Để phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS Tây Nguyên trên địa bàn xã, chính quyền địa phương đã tập trung xây dựng nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, nêu rõ về phát triển kinh tế như công nghệ sau thu hoạch, liên kết tiêu thụ nông sản, hình thành các vùng nông nghiệp chuyên canh để thuận tiện cho việc quản lý, phòng trừ sâu bệnh và thu gom sản phẩm. Canh tác hữu cơ và trồng cây dược liệu dưới tán cây điều hoặc tỉa thưa để trồng xen cây ăn trái... Tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nội đồng vào các vùng sản xuất, xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch tập trung, nâng cấp, sửa chữa, xây mới các phòng học và công trình phụ trợ tại phân hiệu Đạ Nhar và Phân Trạm y tế Đạ Nhar... Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn cấp huyện mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật để bà con có thể vận dụng vào trồng trọt, chăn nuôi. Đến năm 2025 các hộ đồng bào DTTS Tây Nguyên trên địa bàn xã tự chủ được trong phát triển kinh tế.

ĐỨC TÚ