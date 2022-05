Tổ chức phiên toà giả định tuyên truyền kiến thức pháp luật cho 600 học sinh

(LĐ online) - Ngày 31/5, tại Trường THCS Tân Thành (xã Tân Thành), Huyện Đoàn Đức Trọng đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân, Toà án Nhân dân, Hội Luật gia huyện Đức Trọng tổ chức phiên toà giả định tư vấn pháp luật thanh niên với văn hoá giao thông cho 600 học sinh, đoàn viên, thanh niên tại địa phương.

Quang cảnh phiên toà giả định tuyên truyền kiến thức pháp luật cho học sinh, đoàn viên, thanh niên

Cáo trạng phiên tòa giả định được xây dựng từ câu chuyện thực tế liên quan đến việc lực lượng công an địa phương vào tháng 1/2022 phát hiện các gói bưu phẩm gửi qua đường bưu điện có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra. Quá trình điều tra, Công an huyện Đức Trọng phát hiện một học sinh học lớp 11 trên địa bàn đã lên mạng tìm tòi, mua các gói cần sa, ma tuý đá pha chế thành ma tuý tổng hợp. Sau đó, học sinh này tiếp tục rủ rê một số học sinh nghiện trên mạng để bàn nhau mua và pha chế ma tuý bán cho các đối tượng ăn chơi khác tại địa phương. Hành vi này đã phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 251 Bộ Luật hình sự.

Theo Hội Luật gia huyện Đức Trọng, đây là phiên tòa giả định nhưng các quy trình, diễn biến phiên tòa được diễn ra theo đúng trình tự thủ tục so với các phiên toà xét xử thực tế với mục tiêu giúp học sinh, đoàn viên, thanh niên tăng cường hiểu biết về pháp luật một cách trực quan, sinh động nhất có thể.

Chị Nguyễn Thị Định - Bí thư Huyện Đoàn Đức Trọng cho biết, nhân dịp này, ban tổ chức phiên toà giả định cũng tặng 22 phần quà, 10 suất học bổng trị giá 500.000 đồng/suất cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi tại Trường THCS Tân Thành.

C.THÀNH