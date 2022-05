Trao 200 phần quà cho các hộ khó khăn tại Cát Tiên

(LĐ online) - Ngày 4/5, Phòng PV05 phối hợp Phòng PA02 – Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Ban Từ thiện Phật giáo TP Đà Lạt và các nhà hảo tâm tổ chức trao 200 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Nai Thượng và xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên.

Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Ban Từ thiện Phật giáo TP Đà Lạt trao quà cho các hộ khó khăn tại huyện Cát Tiên

Chương trình đã trao 200 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi phần quà 500.000 đồng từ nguồn kinh phí do Ban Từ thiện Phật giáo TP Đà Lạt tài trợ nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản PL 2566.

Thông qua hoạt động từ thiện, chương trình tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tình đoàn kết giữa lực lượng công an với Nhân dân, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng xã hội đồng thuận, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giảm nghèo bền vững cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Được biết, từ đầu năm đến nay, chương trình này đã tổ chức trao hơn 1.000 phần quà cho bà con khó khăn ở các vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Qua đó, Công an tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

AN NHIÊN