Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to có nơi mưa rất to và dông

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong nước

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày và đêm 15/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to với lượng mưa từ 60-100mm, có nơi trên 150mm.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Theo cơ quan khí tượng, trước tình hình mưa lớn tại Bắc Bộ trong những ngày qua, lượng nước về các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang rất lớn.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du, đưa mực nước các hồ về mực nước dâng bình thường, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành các công điện về việc mở các cửa xả đáy hồ thủy điện các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và đóng một cửa xả đáy hồ Tuyên Quang.

Việc xả lũ thực hiện đúng quy trình và hệ thống của các cơ quan phòng, chống thiên tai, dự báo, các cơ quan nghiên cứu và nhất là các chủ hồ đã rất tích cực và chủ động trong việc ứng phó, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn, thông tin... cho chính quyền và người dân đối với công tác xả lũ với mục tiêu quan trọng là đảm bảo tính mạng và tài sản của nhà nước và người dân.

Ngoài ra, ngày 15/6, thượng lưu các sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 2-4m, một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 1. Mực nước thượng lưu sông Thao tại Lào Cai sẽ có khả năng đạt mức báo động 2 vào trưa ngày 15/6, tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1 vào tối 15/6. Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lên mức 7 m vào sáng sớm ngày 15/6, dưới báo động 13 m, sau biến đổi chậm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc; các vùng ven sông, bãi bồi ở khu vực hạ lưu sông Hồng, đặc biệt hạ lưu sông chảy qua thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất cấp 1.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh, lũ, lũ quét và nguy cơ sạt lở đất, ngập úng có thể xảy ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 15/6, phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng Hòa Bình 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C; riêng khu vực đồng bằng 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tinh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

(Theo Vietnam+)