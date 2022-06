Bước đầu triển khai Đề án 06 ở Sở Giao thông Vận tải

Ngày 6/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06 phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030" (gọi tắt là Đề án 06). Triển khai thực hiện Đề án 06 và Kế hoạch số 681 của UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng đã quán triệt đầy đủ các nội dung của Đề án đến các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã chủ động nghiên cứu Đề án 06 gắn với triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương để đạt yêu cầu thực hiện đúng nội dung, tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đảm bảo sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành; chấp hành đúng các quy định của pháp luật; đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin công dân; không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Sở đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022. Công tác bảo đảm an toàn thông tin cho ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng; triển khai hệ thống firewall cho hệ thống máy chủ dịch vụ; 100% máy trạm được cài đặt phần mềm phòng, chống virus có bản quyền. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị chức năng thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính kịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp và sự tham gia của Nhân dân. Đồng thời, cung cấp tài khoản theo đề nghị của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để đăng ký sử dụng khai thác CSDL về dân cư, để Công an tỉnh tạo điều kiện triển khai việc kết nối, chia sẻ, khai thác, đồng bộ thông tin dùng chung với CSDL quốc gia về dân cư theo quy định.

Sở cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về chủ trương triển khai thực hiện Đề án 06, những tiện ích khi sử dụng CSDL quốc gia về dân cư, thẻ Căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan rà soát danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh rà soát, cập nhật, chuẩn hóa quy định thủ tục hành chính công khai trên một cửa điện tử của tỉnh và CSDL quốc gia; rà soát thành phần hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định, đăng ký tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở cần xác thực thông tin công dân trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Đặc biệt, Sở Giao thông Vận tải cũng tiếp tục sử dụng phần mềm một cửa hiện đại trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp với Trung tâm tích hợp dữ liệu và chuyển đổi số tỉnh thường xuyên tích hợp, đăng tải thông tin trên hệ thống một cửa hiện đại và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; toàn bộ 94 thủ tục hành chính của Sở được công khai thông tin và kết quả giải quyết tại địa chỉ http://motcua.lamdong.gov.vn, trang thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải.

Căn cứ Văn bản số 5066 ngày 23/5/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết nối, chia sẻ CSDL giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện với CSDL quốc gia về dân cư; Bộ Giao thông Vận tải thông tin kết quả triển khai kết nối các CSDL chuyên ngành của Bộ Giao thông Vận tải (CSDL giấy phép lái xe, CSDL đăng kiểm phương tiện) với CSDL quốc gia về dân cư.

Sở Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm phục vụ hành chính công và Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiệm vụ kết nối chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL giấy phép lái xe. CSDL về giấy phép lái xe được hình thành trên phần mềm Hệ thống quản lý giấy phép lái xe được Bộ Giao thông Vận tải giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng, quản lý và thống nhất vận hành trên toàn quốc. Do vậy, Sở Giao thông Vận tải chỉ truy cập và xử lý công việc trên hệ thống. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL giấy phép lái xe đang được Bộ Giao thông Vận tải triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc, trong đó có tỉnh Lâm Đồng.

NGUYỄN NGHĨA