Công an tỉnh hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

(LĐ online) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022), ngày 9/6, Đoàn công tác của Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình Đại úy Nguyễn Hữu Chung

Đại úy Nguyễn Hữu Chung hiện công tác tại đội Quản giáo của Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng. Gia đình có 3 con nhỏ; trong đó, có hai cháu sinh đôi bị mắc chứng tăng động, vợ chưa có công ăn việc làm ổn định.

Thiếu tá Lê Bá Quyền là cán bộ đội Chính trị hậu cần, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng. Gia đình có 3 con nhỏ; trong đó, cháu thứ 2 bị bệnh, vợ mới sinh cháu thứ 3. Hiện, cả Đại úy Chung và Thiếu tá Quyền đang sống tại khu nhà tập thể của Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trao tặng 60 triệu đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội cho gia đình Thiếu tá Lê Bá Quyền

Thượng tá Trần Quốc Hội - Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh, trưởng đoàn công tác cho biết trong điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn về vật chất lẫn tinh thần nhưng 2 đồng chí Nguyễn Hữu Chung và Lê Bá Quyền vẫn luôn cố gắng, nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hai đồng chí nhiều năm liền được cấp trên biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Đoàn công tác đã trao phần quà trị giá 60 triệu đồng cho mỗi gia đình. Số tiền được trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội do cán bộ, chiến sỹ trong khối thi đua Cảnh sát Công an tỉnh đóng góp.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ giúp gia đình 2 đồng chí ổn định cuộc sống, an tâm công tác và tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tình đoàn kết gắn bó, thắm tình đồng đội của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lâm Đồng. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an Nhân dân “Đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ”.

H.THẮM