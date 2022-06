Đà Lạt: Ra mắt mô hình Tổ công nhân vì môi trường xanh - Tự quản về an ninh trật tự

(LĐ online) - Chiều 30/6, Công ty cổ phần dịch vụ đô thị phối hợp với Công an TP Đà Lạt tổ chức ra mắt mô hình Tổ công nhân vì môi trường xanh - Tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn TP Đà Lạt.

Ra mắt mô hình Tổ công nhân vì môi trường xanh - Tự quản về an ninh trật tự

Theo đó, tổ lao động trực tiếp với 199 thành viên sẽ hoạt động, quét dọn, thu gom rác từ 5 giờ sáng đến 23 giờ tối. Với thời gian hoạt động khép kín trong ngày, phủ đều các tuyến đường của 12 phường, 4 xã trên địa bàn thành phố sẽ có nhiều thuận lợi trong công tác nắm tình hình, phát hiện, cung cấp các thông tin liên quan đến các loại hình tội phạm và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội như: Mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, mại dâm, trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công công… Từ đó, thông báo kịp thời cho lực lượng công an thành phố xử lý các đối tượng vi phạm.

Bên cạnh đó, Công an TP Đà Lạt sẽ phối hợp với Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt tiến hành kiểm soát địa bàn, thông báo đường dây nóng; đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo, lựa chọn những công nhân có kinh nghiệm, uy tín, nhiệt tình trong công tác, bầu làm tổ trưởng, tổ phó tổ tự quản để mô hình Tổ công nhân vì môi trường xanh - Tự quản về an ninh trật tự đạt hiệu quả cao nhất. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn thành phố.

NGUYỆT THU