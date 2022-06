Di Linh đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Di Linh đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, vận động Nhân dân đi tiêm vắc xin phòng COVID-19, đồng thời triển khai nhiều điểm tiêm chủng và thành lập các đội tiêm chủng lưu động đến tận thôn, tận nhà để tiêm cho người dân, từ đó tỉ lệ bao phủ vắc xin trên địa bàn huyện không ngừng tăng lên.

Người dân được tiêm vắc xin điểm lưu động tại nhà thờ

Tại huyện Di Linh, tính đến thời điểm này có gần 14.000 ca nhiễm COVID-19, với 26 ca tử vong (trong đó có 17 ca không tiêm vắc xin phòng COVID-19). Với mục tiêu thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, huyện Di Linh đã và đang tích cực triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo đúng quy định để sớm hoàn thành tỉ lệ tiêm chủng, nhằm tạo miễn dịch trong cộng đồng, bảo vệ an toàn sức khỏe của Nhân dân.

Những ngày này, khắp các xã trên địa bàn huyện Di Linh đang khẩn trương triển khai, thực hiện đồng bộ chiến dịch tiêm chủng. Tại điểm tiêm Hội trường văn hóa thôn 5B, xã Đinh Trang Hòa, công tác tiêm chủng được tổ chức rất chu đáo, đảm bảo an toàn. Chị Ka Thổi cho biết: “Tôi là người có nhiều bệnh nền, đã tiêm 3 mũi, được cán bộ thôn đến tận nhà tuyên truyền tiêm vắc xin để phòng COVID-19 nên lần này tôi đến hội trường thôn để tiêm mũi 4. Trong quá trình tiêm, được cán bộ y tế hướng dẫn tận tình, nhất là biết cách tự theo dõi sức khỏe sau tiêm. Sau khi tiêm và theo dõi 30 phút, tôi thấy sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu gì nên rất an tâm và tin tưởng vào sự an toàn của vắc xin”.

Tương tự, tại Nhà thờ giáo xứ Ka La (xã Bảo Thuận), sau khi người dân đi lễ ngày Chủ nhật, được cha xứ tuyên truyền về lợi ích của vắc xin, bà con đã chủ động đến điểm tiêm lưu động được Trạm Y tế xã thành lập ngay tại nhà thờ. Chị Ka Hiền cho biết, chị đã tiêm mũi 3, thấy tình hình dịch bệnh đã được khống chế nên cũng ngại đi tiêm mũi 4. Hôm nay đi nhà thờ, được cha xứ và cán bộ y tế tuyên truyền vắc xin phòng COVID-19 có hiệu quả miễn dịch không lâu dài, chỉ sau khoảng 4- 6 tháng thì miễn dịch sẽ giảm, người đã tiêm vắc xin vẫn có thể bị tái nhiễm. Do vậy, chị đã không chần chừ mà quyết định đi tiêm mũi 4 này.

Ông Vũ Đức Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh cho biết, hiện nay vẫn còn tình trạng một số Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch các xã, thị trấn chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền như: Chưa đến từng hộ dân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” mà mới tuyên truyền chung; còn tình trạng “khoán trắng” cho ngành Y tế khi vận động tiêm; một bộ phận người dân chủ quan, xem nhẹ dịch bệnh, dẫn đến không đi tiêm vắc xin liều nhắc lại, liều bổ sung; có phụ huynh không đồng ý hoặc đã cam kết đồng ý nhưng e ngại, không cho con em đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 khi có lịch tiêm… dẫn đến tỉ lệ tiêm vắc xin đạt thấp. Chính vì vậy, UBND huyện giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức, ban, ngành, đoàn thể để theo dõi, đôn đốc và tổ chức gặp gỡ từng trường hợp để tuyên truyền, vận động; tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, loa di động xuống các thôn, tổ dân phố, từng hộ dân về lợi ích, hiệu quả của việc tiêm vắc xin; đồng thời thực hiện rà soát “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” để tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm kịp thời, đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất và đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm chủng. Đối với những trường hợp không thể vận động, thuyết phục thì phải tổ chức cho người dân ký cam kết; phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động giáo dân, tín đồ tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tiêm vắc xin nhằm nâng cao tỉ lệ bao phủ vắc xin trên địa bàn huyện.

Theo bác sỹ CKI Lê Công Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Di Linh, để đạt tỉ lệ tiêm vắc xin, ngành Y tế đã chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, con người, vắc xin để tiêm cho người dân, đồng thời thành lập nhiều điểm tiêm, đến tận thôn để người dân đỡ phải đi xa; trường hợp người già, ốm đau sẽ được cán bộ y tế đến tận nhà tiêm và đảm bảo an toàn tiêm theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Hiện, Di Linh tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, vận động Nhân dân đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 hàng ngày, (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật) và vào bất cứ giờ nào. Từ ngày 19-30/6, ra quân tuần lễ tiêm vắc xin và vào ngày Chủ nhật (19/6/2022) là ngày toàn huyện tiêm vắc xin vì cộng đồng.

Nhờ đó, tiến độ tiêm vắc xin của huyện được đẩy nhanh, đến nay, Di Linh đã triển khai 47 đợt tiêm phòng COVID-19. Tổng số người tiêm mũi 1, 2 đạt trên 100%; mũi bổ sung và mũi nhắc lại sau bổ sung cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên là trên 67.000 người, đạt trên 87%; trẻ từ 12-17 tuổi là trên 17.000 người, đạt trên 96%; trẻ dưới 12 tuổi là trên 5.000 trẻ, đạt 27%. Tuy nhiên, số lượng mũi tiêm liều nhắc lại của trẻ 12-17 tuổi mới chỉ có 409 người, đạt 2,3%. Do vậy, các trường học đang tiếp tục lên danh sách trẻ em chưa tiêm vắc xin để gặp gỡ, trao đổi, vận động phụ huynh và người giám hộ cho trẻ đi tiêm vắc xin đầy đủ.

